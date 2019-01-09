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Олега Кизименко лишили свободы на 5 лет

Олега Кизименко лишили свободы на 5 лет
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Заместителю председателя Севастопольской городской госадминистрации Олегу Кизименко запретили в течение испытательного срока выезжать за пределы Украины.

Голосеевский суд города Киева приговорил бывшего "заместителя председателя Севастопольской городской госадминистрации" Олега Кизименко к пяти годам тюрьмы условно. Об этом говорится в обнародованном документе из Единого реестра судебных решений от 3 января 2019 года.

"Суд постановил: ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет. На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком 1 (один) год", - говорится в тексте приговора.

Суд также запретил ему в течение испытательного срока выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации, и обязал сообщать об изменении места жительства.

"Учитывая данные о личности ОСОБА_1, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что перевоспитание и исправление обвиняемого ОСОБА_1 возможно без изоляции от общества", - говорится в решении суда.

Отмечается, что ОСОБА_1, занимая должность заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Севастополя, на которую был назначен распоряжением председателя Севастопольской городской государственной администрации №685-ОД от 20.12.2012 г., таким образом, являясь представителем исполнительной власти, не ранее 20.02.2014 г. и не позднее 04.04.2014 г., находясь на территории полуострова Крым (точное время и место органом досудебного расследования и судом не установлено), получил от исполняющего обязанности первого заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации ОСОБА_4 предложение занять должность «заместителя председателя Севастопольской городской администрации по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Севастополя», которая действовала уже не как орган государственной власти или местного самоуправления в Украине, а как оккупационная организация Российской Федерации.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании так называемого "заместителя председателя Севастопольской городской госадминистрации" Олега Кизименко.

Как отметил генпрокурор, Кизименко на этой должности "способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ в подрывной деятельности против Украины".

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Суд, Тюрьма, Заместитель председателя Севастопольской городской, Олегу Кизименко.
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