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Фриланд поздравила Украину с получением Томоса

Фриланд поздравила Украину с получением Томоса
06:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Министр иностранных дел Христя Фриланд заявила, что Канада "приветствует это позитивное изменение в признании суверенитета Украины".

Канада приветствует единую Православную церковь Украины с получением Томоса об автокефалии. Об этом на своей странице в сети Twitter написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

“Передаю приветствие новой Православной церкви Украины с получением Томоса об автокефалии и приобретением статуса независимой и признанной автокефальной Церкви”, - отметила Фриланд.

Как сообщалось, 6 января 2019 года в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Вселенский патриарх Варфоломей передал Томос митрополиту Киевскому и Всея Украины Епифанию.

В соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли её устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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Все по теме:

Украина, Канада, Православная церковь, Христя Фриланд, Томос, Фриланд поздравила Украину, Украина получила Томос.
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