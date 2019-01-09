Степанов день 9 января: поверья и приметы

Новости Украины: 9 января 2019 года отмечается народный праздник Степанов день, который также называют Степановы труды, Праздник пастухов, Степаны зимние.

Православная церковь а этот день вспоминает первомученика апостола и архидиакона Стефана.

Народный праздник Степанов день 9 января 2019 года имеет свои особенности, традиции, обычаи, обряды и поверья. На Руси в этот день люди строгали колья и устанавливали их по углам двора. Наши предки верили, что подобный обряд способен уберечь дом и всех его обитателей от злых духов и нечистых сил.

У молодых девушек была традиция на Степанов день "хоронить" свою грусть. Для этого они совершали специальный обряд – выливали воду в заранее подготовленную чашу. Считалось, что тем самым они освобождали свою душу и свое сердце от грусти и тоски.

Поверья

Первомученика Стефана считали покровителем домашнего скота и в особенности лошадей. В народе его назвали Степаном и представляли себе его крепким мужиком-земледельцем, умелым и бережливым хозяином. Поэтому, чтобы кони не болели и были более спокойными их сегодня поили через серебро. А мальчишки носили сено, оставляя в каждом доме немного для коровы. За это их угощали хозяева. В углах двора ставили осиновые колья, потому что было поверье, что так ведьмы не подойдут ни к хлеву, ни к дому.

Рядом с такими кольями девушки хоронили свои печали. То есть просто ставилась чаша, девушка приносила в любом сосуде воду и сливала "плохую воду" в чашу, так смывая с сердца тоску.

А еще это был важный день для пастухов, потому что сегодня их выбирала вся деревня. Больше всего уважали пастухов-колдунов, у которых были тайные знания и которые могли договориться с лешим и его подчиненными. Когда пастуха выбрали, то старались с ним не поссориться. Боялись, что отдаст корову лешему.

Народные приметы и что нельзя делать

Иней на деревьях в первые три дня рождественских праздников – к обильному урожаю хлеба.

Ясный день, сильные морозы – к хорошему урожаю.

Снегопад на Стефана – год будет грибным и ягодным.

Туман над полем – к теплой погоде.

Иней на деревьях – к большому урожаю хлебных культур.

Луна ночью красная – наутро будет тепло и выпадет снег.

Если человек родился в день Степана – будет отличным хозяином и семьянином.

Если вороны гнездятся на снегу – жди скорого тепла.

Если птицы собираются стайками на верхушках деревьев – морозы будут длиться долго.

Если хозяин в этот день огородит свой дом осиновыми кольями, то в течение всего года в него не войдет никакая нечисть.

Если на улице 9 января не видно мелких птиц, значит, скоро начнутся снегопады.

Ели лошадь фыркает, погода будет мягкой и теплой. А если конь трусит гривой и ведет себя беспокойно, то жди снежной бури. Если лошадь лежит на земле – наступит теплая погода.

Если у коня копыта потные 9 января – скоро придет весна.

Если гуси лапы поджимают – скоро похолодает.

Если заяц прибежал 9 января в деревню, значит, скоро начнутся затяжные холода.