Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты

Новости Украины: В 2019 году повысятся суммы выплат на детей, которые находятся под опекой, а также для одиноких матерей.

В 2019 году размер выплаты при рождении ребенка остался на прежнем уровне, установленном 1 июля 2014 года. 41280 грн. - это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка. Данная сумма не зависит от количества детей в семье и выплачивается в течение 3-х лет. В госбюджете страны заложены необходимые средства для выплаты «детских» своевременно и в полном объеме. Никаких радикальных изменений касательно выплаты за рождение ребенка в Украине 2019 не будет.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 вырастет до 4170 грн, а прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн Социальные выплаты на детей во многих случаях зависят от прожиточного минимума, который с 2019 года составляет:

с 1 января – 1853 грн;

с 1 июля – 1936 грн;

с 1 декабря – 2027 грн.

Для детей до 6 лет этот показатель составляет:

с 1 января – 1626 грн;

с 1 июля – 1699 грн;

с 1 декабря – 1779 грн.

Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет установлен на уровне:

с 1 января – 2027 грн;

с 1 июля – 2118 грн;

с 1 декабря – 2218 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2019 году:

с 1 января – 1921 грн;

с 1 июля – 2007 грн;

с 1 декабря – 2102 грн.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, этого года установили на уровне:

с 1 января – 1497 грн;

с 1 июля – 1564 грн;

с 1 декабря – 1638 грн.

Таким образом увеличится в 2019 году и соответствующие социальные выплаты. Минимальное пособие по беременности и родам вырастет до 2207 грн, а матерям-одиночкам с детьми до 6 лет будут выплачивать 1779 грн.

Помощь таким же матерям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет в этом году вырастет до 2218 грн.

С 01.07.2014 установлена фиксированная сумма выплаты при рождении малыша. Размер выплат аналогичен и в случае усыновления малыша. Общий размер пособия на ребенка в 2019 году в Украине составляет 41 280 грн. Однако эту сумму родители получают не сразу. Одноразовую выплату в размере 10 320 грн. родители получают на свой счет через несколько месяцев после подачи необходимого пакета документов в социальные службы. Оставшаяся сумма 30 960 грн. разбивается на 36 равных частей по 860 грн. Такую помощь каждый месяц будет получать семья в течение трех лет.

Однако к ней добавят так называемый Пакет малыша, в котором будет одежда, пеленки, игрушки и другие вещи на сумму 5 тыс. грн.

Чтобы получить пособие на ребенка, родителям в течение года после его рождения необходимо обратиться Управление соцзащиты населения и подать следующие документы:

оригинал и копия паспорта лица, оформляет помощь;

заявление;

оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;

банковские реквизиты, куда перечислять средства;

копия решения суда об усыновлении (при необходимости).

Помощь на детей, находящихся под опекой должна вырасти до 3558 грн (дети до 6 лет) и 4436 (дети в возрасте от 6 до 18 лет).

Также вырастет и социальная помощь малообеспеченным семьям с детьми на 250 грн (дети от 0 до 13 лет) и 500 грн (дети от 13 до 18 лет).

Появится в этом году и помощь на детей, имеющих проблемы в развитии или тяжело больных. Сюда относятся:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

онкологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

инсулинозависимая форма диабета;

острые и хронические заболевания почек IV степени.

Размер такой помощи в течение года будет расти от 1497 грн до 1638 грн.

Увеличится в 2019 году и помощь на детей с инвалидностью:

одгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход – до 2925,6;

подгруппы от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – до 3364,6 грн;

до 6 лет с надбавкой на уход – до 2036,1 грн;

от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – до 2255,6 грн.

Напомним, с 1 января в стране заработает услуга “муниципальной няни”. Новинкой смогут воспользоваться семьи с детьми до 3-х лет и только в том случае, если оба родителя выходят на работу.