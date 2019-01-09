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Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты

Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
12:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В 2019 году повысятся суммы выплат на детей, которые находятся под опекой, а также для одиноких матерей.

В 2019 году размер выплаты при рождении ребенка остался на прежнем уровне, установленном 1 июля 2014 года. 41280 грн. - это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка. Данная сумма не зависит от количества детей в семье и выплачивается в течение 3-х лет. В госбюджете страны заложены необходимые средства для выплаты «детских» своевременно и в полном объеме. Никаких радикальных изменений касательно выплаты за рождение ребенка в Украине 2019 не будет. 

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 вырастет до 4170 грн, а прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн Социальные выплаты на детей во многих случаях зависят от прожиточного минимума, который с 2019 года составляет:

  • с 1 января – 1853 грн;
  • с 1 июля – 1936 грн;
  • с 1 декабря – 2027 грн.

Для детей до 6 лет этот показатель составляет:

  • с 1 января – 1626 грн;
  • с 1 июля – 1699 грн;
  • с 1 декабря – 1779 грн.

Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет установлен на уровне:

  • с 1 января – 2027 грн;
  • с 1 июля – 2118 грн;
  • с 1 декабря – 2218 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2019 году:

  • с 1 января – 1921 грн;
  • с 1 июля – 2007 грн;
  • с 1 декабря – 2102 грн.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, этого года установили на уровне:

  • с 1 января – 1497 грн;
  • с 1 июля – 1564 грн;
  • с 1 декабря – 1638 грн.

Таким образом увеличится в 2019 году и соответствующие социальные выплаты. Минимальное пособие по беременности и родам вырастет до 2207 грн, а матерям-одиночкам с детьми до 6 лет будут выплачивать 1779 грн.

Помощь таким же матерям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет в этом году вырастет до 2218 грн.

Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году

С 01.07.2014 установлена фиксированная сумма выплаты при рождении малыша. Размер выплат аналогичен и в случае усыновления малыша. Общий размер пособия на ребенка в 2019 году в Украине составляет 41 280 грн. Однако эту сумму родители получают не сразу. Одноразовую выплату в размере 10 320 грн. родители получают на свой счет через несколько месяцев после подачи необходимого пакета документов в социальные службы. Оставшаяся сумма 30 960 грн. разбивается на 36 равных частей по 860 грн. Такую помощь каждый месяц будет получать семья в течение трех лет.

Однако к ней добавят так называемый Пакет малыша, в котором будет одежда, пеленки, игрушки и другие вещи на сумму 5 тыс. грн.

Чтобы получить пособие на ребенка, родителям в течение года после его рождения необходимо обратиться Управление соцзащиты населения и подать следующие документы:

  • оригинал и копия паспорта лица, оформляет помощь;
  • заявление;
  • оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
  • банковские реквизиты, куда перечислять средства;
  • копия решения суда об усыновлении (при необходимости).

Помощь на детей, находящихся под опекой должна вырасти до 3558 грн (дети до 6 лет) и 4436 (дети в возрасте от 6 до 18 лет).

Также вырастет и социальная помощь малообеспеченным семьям с детьми на 250 грн (дети от 0 до 13 лет) и 500 грн (дети от 13 до 18 лет).

Появится в этом году и помощь на детей, имеющих проблемы в развитии или тяжело больных. Сюда относятся:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • тяжелые врожденные пороки развития;
  • онкологические заболевания;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелые психические расстройства;
  • инсулинозависимая форма диабета;
  • острые и хронические заболевания почек IV степени.

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Размер такой помощи в течение года будет расти от 1497 грн до 1638 грн.

Увеличится в 2019 году и помощь на детей с инвалидностью:

  • одгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход – до 2925,6;
  • подгруппы от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – до 3364,6 грн;
  • до 6 лет с надбавкой на уход – до 2036,1 грн;
  • от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – до 2255,6 грн.

Напомним, с 1 января в стране заработает услуга “муниципальной няни”. Новинкой смогут воспользоваться семьи с детьми до 3-х лет и только в том случае, если оба родителя выходят на работу.

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Дети, Соцвыплаты, Дети с инвалидностью, Пакет малыша, Пособие по беременности, Помощь на ребенка.
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