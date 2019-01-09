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Старый Новый год и Меланки: самые распространенные девичьи гадания

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Старый Новый год и Меланки: самые распространенные девичьи гадания
13:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Самые распространенные девичьи гадания на судьбу и суженого.

Традиция отмечать старый Новый год в  Украине связана еще и с религиозными праздниками. 13 января отмечается праздник Меланки, а 14 января - Васильев день. Празднование его происходит от древнего, дохристианского обычая, вероятно, от культа бога Велеса. В украинской народной традиции оба праздника объединились в Щедрый вечер.

Девушки вечером на Старый Новый год проводили гадания и мистерии - считали, что именно в Васильев день любое гадание сбудется. Традиция старого обряда сохранилась и по сей день. Для тех девушек, которые стремятся как можно быстрее узнать о своем будущем, существуют интересные варианты гаданий.

Гадание на судьбу

Это гадание лучше проводить в одиночестве, чтобы никто не сбивал с мыслей. Нужно взять миску с водой, зажечь обычную свечу, а на ее пламени расплавить немного воска в металлической ложке. После этого воск следует вылить в воду расплавленный воск и посмотреть внимательно на получившуюся фигуру. Кто-то там может увидеть ребенка, кто-то ключи от квартиры, а самые внимательные умудряются даже рассмотреть черты лица будущего мужа.

Гадание на луковицах

Для этого гадания нужна компания девушек. Каждая из них берет по луковице и помещает их корешками в воду, после чего наблюдает - чья луковица раньше даст зеленые ростки, той девушке раньше быть замужем. Но результата прийдется подождать.

Гадание на башмаке

Одно из самых распространенных девичьих гаданий было на башмаке. Для этого девицы брали что-то из обуви и выбрасывали в окно или в сторону двери. Затем тут же выходили на улицу и смотрели куда смотрит носок башмака, оттуда должен и появиться суженый. Если же носок смотрел на дом девушки, то в грядущем году свадьбы не будет.

Гадание на именах прохожих

Едва ли не самый распрастраненный среди девушек способ узнать имя своего будущего мужа - выйти из дома и позвать первого встречного человека мужского пола, спросив его имя. Существовало поверье: какое имя назовет незнакомец, так и будут звать будущего мужа.

Гадание на сон

В этом гадании суженый должен прийти к девушке во сне. Перед сном нужно положить под подушку расческу со словами: "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если девушка во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то в этом году выйдет замуж за того человека, который ей приснился. Подобных гаданий на сон есть несколько вариантов: кроме расчески используют также мисочку с вареньем, чашку воды, а также можно построить колодец из спичек и перед сном сказать "Суженый, ряженый, приди водицы напиться". Также берут наперсток соли, наперсток воды, смешивают и едят. Ложась спать, девушка говорит: "Кто мой суженый - тот пить мне даст". Суженый во сне и подает пить.

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Однако христианская традиция запрещает любое гадание. Считается, что в процессе гадания вызывается нечистая сила, которая может нанести вред.

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Традиции, Старый новый год, Обряды, Гадания, 13 января, 2019, Меланки, Старый Новый год 2019, Девичьи гадания, Мистерии, Гадания на 13 января.
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