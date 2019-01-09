Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января - это приблизительная дата празднования Нового года по так называемому "старому стилю" - то есть, по юлианскому календарю, который был в обиходе до 1582 года. На смену ему папа Григорий XIII ввел новый календарь - Григорианский, которым мы пользуемся и сейчас.
Также 14 января – день христианского святого - Василия Великого. Он активно занимался благотворительностью, открывал приюты и дома для неимущих. Потому некоторые традиции праздника имеют связь с раздачей подарков, угощений и гаданиями.
Правила праздника
К этому празднику покупали и хорошую красивую одежду. Вечер 13 января назывался "щедрым», а потому и стол накрывали соответствующий. Люди верили, каким будет стол, таким будет и год. Утром женщинами необходимо было приготовить кашу, сделанную из цельных зерен пшеницы. Кашу заправляли салом или мясом. Либо подавали с вареньем или медом. Также хозяйки пекли пироги, блины или вареники.
Так как святой Василий считался покровителем свиноводов, то и главным блюдом на праздничном столе были блюда из свинины.
Вечером народ отправлялся по соседям, чтобы встретить Старый Новый год в мире. Считалось особенно важным, чтобы первым дом пришел "нужный» человек, а таким был молодой человек из многодетной уважаемой семьи, у которой большое хозяйство. Утром молодежь прыгала через горящие снопы сена, чтобы прогнать нечисть.
В некоторых селениях на праздник ходили колядовщики. Исполнителей колядных песен традиционно одаривали угощениями.
Традиции
В старину, в ночь с 13-го на 14-е января было принято дарить домочадцам подарки с символическим значением. Подарить девушке красивый наряд или украшение – означало пожелать ей удачно выйти замуж. Детям принято было дарить игрушки и сладости – чтоб жизнь сладко складывалась.
Также в ночь на Висилия принято было щедровать. Вместе с пением щедровок, хату "засевали" пшеничной крупой и желали щедрого урожая.
Для христиан, которые соблюдали пост до Рождества по восточному обряду – 7 января - Старый Новый год становится праздником, в который можно наконец разговеться – с лакомствами, включая мясо и сладости.
Старый Новый год: приметы
Что нельзя делать на Старый Новый год