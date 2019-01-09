Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы

Новости Украины: Праздник, который получил название Старый Новый год, отмечают через две недели после Новогодней ночи.

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января - это приблизительная дата празднования Нового года по так называемому "старому стилю" - то есть, по юлианскому календарю, который был в обиходе до 1582 года. На смену ему папа Григорий XIII ввел новый календарь - Григорианский, которым мы пользуемся и сейчас.

Также 14 января – день христианского святого - Василия Великого. Он активно занимался благотворительностью, открывал приюты и дома для неимущих. Потому некоторые традиции праздника имеют связь с раздачей подарков, угощений и гаданиями.

Правила праздника

К этому празднику покупали и хорошую красивую одежду. Вечер 13 января назывался "щедрым», а потому и стол накрывали соответствующий. Люди верили, каким будет стол, таким будет и год. Утром женщинами необходимо было приготовить кашу, сделанную из цельных зерен пшеницы. Кашу заправляли салом или мясом. Либо подавали с вареньем или медом. Также хозяйки пекли пироги, блины или вареники.

Так как святой Василий считался покровителем свиноводов, то и главным блюдом на праздничном столе были блюда из свинины.

Вечером народ отправлялся по соседям, чтобы встретить Старый Новый год в мире. Считалось особенно важным, чтобы первым дом пришел "нужный» человек, а таким был молодой человек из многодетной уважаемой семьи, у которой большое хозяйство. Утром молодежь прыгала через горящие снопы сена, чтобы прогнать нечисть.

В некоторых селениях на праздник ходили колядовщики. Исполнителей колядных песен традиционно одаривали угощениями.

Традиции

В старину, в ночь с 13-го на 14-е января было принято дарить домочадцам подарки с символическим значением. Подарить девушке красивый наряд или украшение – означало пожелать ей удачно выйти замуж. Детям принято было дарить игрушки и сладости – чтоб жизнь сладко складывалась.

Также в ночь на Висилия принято было щедровать. Вместе с пением щедровок, хату "засевали" пшеничной крупой и желали щедрого урожая.

Для христиан, которые соблюдали пост до Рождества по восточному обряду – 7 января - Старый Новый год становится праздником, в который можно наконец разговеться – с лакомствами, включая мясо и сладости.

Старый Новый год: приметы

В Новый год нельзя давать деньги в долг, чтобы в течение года в них не было недостатка.

Чтобы хорошо одеваться круглый год, вечером 14 января для встречи Нового года нужно надеть хорошую новую одежду.

В старину существовало убеждение, если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо.

Также считалось, что 14 января первым в дом должен войти мужчина, тогда год выдастся благополучным, если войдет женщина – это к беде.

Есть в канун Старого Нового Года птицу или рыбу опасно – счастье улетит или уплывет из дома, а вот блюда из свинины разрешаются – она притягивает в дом счастье.

Вечером 13 января у парней есть возможность повторить попытку и прислать сватов к той девушке, от которой уже был получен отказ.

А влюбленные пары стараются узаконивать отношения именно на Старый Новый год, чтобы жизнь была щедрой на приятные события.

Считалось, что в этот день нельзя произносить цифру "13", а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Каждый праздник сопровождается определенными запретами, поэтому и Старый Новый год не стал исключением.

Нельзя давать деньги посевальщикам – с ними можно отдать благополучие в доме.

Нельзя обижаться и быть злопамятным.

В Старый Новый год нельзя давать в долг.