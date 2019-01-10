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Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Старый Новый Год в народе считают не менее важным праздником, чем официальный, который отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. 

Вечер 13 января называли "Щедрым". А ведь и правда в народе считали, что в этот светлый праздник главной особенностью угощения была щедрость. По традиции на праздничный стол выставляли как минимум 12 различных блюд.

В народе было принято к Щедрому вечеру готовить свинину, а именно запекать поросенка. Приготовленный поросенок на Старый Новый Год символизировал хороший урожай, плодородную землю и огромный успех в разведении скота в последующем году. Кроме мясных блюд, в качестве угощений пекли пироги с творогом либо вареньем. Так же согласно народным поверьям люди знали, что чем богаче будет праздничный стол, тем более щедрым и успешным в денежном достатке придет наступающий год.

Самой приятной традицией этого праздника считается праздничный стол, ведь празднование Старого Нового Года припадает на такой период времени, когда Рождественский Пост окончен, исходя из чего, можно смело ставить на стол мясные блюда, жарить блины, пряча в них самую неожиданную начинку и готовить много других вкусностей.

Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

Не менее важным обычаем в эту праздничный вечер является щедрование. Для проведения такого обряда понадобится зерно, ведь оно символизирует богатство, хороший урожай и даже крепкое здоровье. Главное при щедровании - от чистого сердца желать людям счастья, добра, здоровья и удачи в наступающем году. Для того чтобы добрые пожелания звучали более празднично и весело, их принято произносить в виде коротких стихов и песен, которые называются Щедровками. В Щедрый вечер принято навещать своих близких друзей, родственников и соседей. Это считалось укреплением отношений и счастливой жизни с близкими людьми в мире и согласии.

Да, новогодние праздники являются серьезным испытанием как для экономики страны, так и для нашего с вами здоровья. Сколько денег мы потратили за полмесяца гуляний — лучше даже не считать. Да и как наш организм выдерживает такое обилие еды и напитков разной крепости — тоже можно лишь предполагать. И все же Новый год - самый веселый и шумный праздник, Рождество - более тихий и спокойный, а старый Новый год - самый домашний и семейный из всей череды январских торжеств. Он нам намекает, что праздники закончиличь и впереди нас ждет целый год новых свершений, радостей и удач.

Как сообщалось ранее, Праздник, который получил название Старый Новый год, отмечают через две недели после Новогодней ночи.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Старый новый год, 14 января, 13 января, Ночь с 13 на 14 января, Старый Новый год 2019, Традиции на Старый Новый год, Обычаи на Старый Новый год.
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