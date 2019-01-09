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Среда, 09.01.2019
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Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны

Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
16:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Минобороны рассказали о размере денежного довольствия военнослужащих в 2019 году.

В Министерстве обороны увеличили размер денежного обеспечения военных ВСУ с 3,9 тыс. грн до 5,4 тыс. грн в месяц по сравнению с прошлым годом, в частности военный врач будет получать 15,5 тыс. грн, морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск по 18,4 тыс. грн, летчик - 21,9 тыс. грн.

Как передает корреспондент, об этом сообщил представитель Департамента финансов Минобороны Украины Вячеслав Салахов на брифинге в Киеве.

По его словам, в 2019 году, в соответствии с решением министра обороны, установлен минимальный размер надбавки за особенности прохождения службы - это 65% (в прошлом году это было 10%) от должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет всем категориям личного состава.

Кроме того, он отметил, что отдельным категориям военных в зависимости от особенностей прохождения ими военной службы размер этой надбавки может увеличиваться. «Это такие категории военных, как врачи, механики-водители танков, гаубичных самоходных артиллерийских установок, БМП, авиационные специалисты, плавсостав, десантники, летчики, спецназовцы и другие категории», - отметил Салахов.

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Он подчеркнул, что в среднем размер денежного обеспечения военным ВСУ в этом году увеличивается с 3,9 тыс. грн до 5,4 тыс. грн по сравнению с прошлым годом.

Салахов отметил, что военный врач в 2018 году получал денежное обеспечение в среднем 11,4 тыс. грн в месяц. В 2019 году он будет получать 15,5 тыс. грн. Морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск в прошлом году получали 13,7 тыс. грн в месяц, в 2019 году - 18,4 тыс. грн.

Денежное обеспечение летчика вырастет с 16,5 тыс. грн в прошлом году до 21,9 тыс. грн в 2019 году.

«Процент роста составляет в среднем 33-34% по сравнению с прошлым годом», - добавил представитель Минобороны.

Также, по словам Салахова, увеличен размер ежемесячной премии военным, проходящим военную службу в воинских частях Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, войск морской пехоты, экипажей судов и катеров ВМС.

«Указанное повышение не коснется военных, проходящих службу указанных военных группировок в командованиях и подразделениях обеспечения, то есть речь идет о боевых специальностях и боевых должностях, которые занимают военные», - добавил он.

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В целом, по словам Салахова, средний размер денежного обеспечения в 2019 году контрактника Сухопутных войск составит 11 тыс. 300 гривен. Младший офицер будет получать 15 тыс. 900 гривен.

Он отметил, что первые выплаты повышенного денежного обеспечения военнослужащих получат в феврале 2019 года.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что в 2019 году предполагается обеспечить выплату вознаграждения за участие в Операции Объединенных сил в размерах 2018 года - это 10 тысяч в месяц на линии соприкосновения и 4,5 тысячи гривен в других районах проведения ООС.

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Минобороны, ВСУ, Армия Украины, Надбавка.
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