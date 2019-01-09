Скачать
Среда, 09.01.2019
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: что происходит на дорогах
Ухудшение погоды: что происходит на дорогах
Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019

Что приготовить на Старый Новый год 2019

Смотрите фото (6)
Что приготовить на Старый Новый год 2019
16:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Узнайте, что нужно поставить на стол в Старый Новый год 2019.

Старый Новый год — необычный праздник. По сути, это тот же Новый год, но по старому, юлианскому календарю. Отмечают его, как водится, в странах бывшего союза, а также в Греции, Македонии, Сербии, Румынии, Черногории и Швейцарии.

Оливье-рулет

Ингедиенты:

100 г. Вареная колбаса

2 шт. Картофель

2 шт. Яйца

2 шт. Огурцы маринованные

1 шт. Морковь

1 шт. Лист тонкого лаваша

2 ст. л. Плавленый сыр

1 ст. л. Майонез

Приготовление:

1. Овощи очистить и отварить.

2. Расстелить лаваш и смазать его плавленым сыром.

3. Колбасу и овощи натереть на терке или порубить.

4. Выкладывать слоями: колбаса, морковь, картофель, маринованные огурцы, майонез, яйца.

5. Свернуть в рулет, нарезать ломтиками, выложить на блюдо и украсить зеленью.

Щедрая кутья

Ингредиенты:

200 г мягкой пшеницы

150 г мака

50 г грецких орехов

50 г изюма

мед

сахар

ванильный сахар

100 мл сливок

30 г сливочного масла

вода

Рецепт приготовления:

  1. Пшеницу промыть в воде и отварить до готовности. Слить жидкость и остудить.
  2. Мак залить кипятком и проварить на слабом огне, пока маковые зерна не станут легко растираться пальцами.
  3. Слить воду и пропустить мак через мясорубку. Смешать его с пшеницей, добавить дробленые орехи, распаренный изюм, мед, ваниль и сахар.
  4. Смешать кутью с молоком (сливками) и сливочным маслом, переложить в миску.

Готовую кутью подавать охлажденной.

Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

Сельдь под шубой, канапе

Ингредиенты

1 шт. Свекла, среднего размера

2 шт. Картофель

300 гр. Филе сельди

1 шт. Хлеб бородинский

3-4 перышка. Зеленый лук

Приготовление:

1. Морковь и картофель отварить и остудить, затем почистить их.

2. Свеклу помыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 180 С в течении часа. Затем остудить и почистить.

3. Нарезать все овощи небольшими пластинками толщиной 0,5 см. Перышки лука мелко порубить ножом.

4. Если филе целое, то необходимо нарезать его средними кусочками.

5. Хлеб нарезать небольшими удобными ломтиками. На ломтики хлеба выложить по очереди свеклу, кусочек картофеля, моркови и сельди. Скрепить шпажкой.

6. Перед подачей посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Свиной рулет с грибами и сыром

Ингредиенты:

1 кг свиной шеи или корейки без кости

250 г грибов

100 г твердого сыра

1 луковица

1 зубчик чеснока

соль, перец

растительное масло

сливочное масло

Рецепт приготовления:

  1. Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть соль, перцем и пропущенным через пресс чесноком.
  2. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить.
  3. На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками.
  4. Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1.5 часа при температуре 180 С. Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.

Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы

Вареники с картошкой и грибами

Для теста:

2-3 стакана муки

3/4 стакана воды

1 яйцо

1 ч. л. растительного масла

1 ч. л. соли

Для начинки:

300 г картофеля

100 г шампиньонов или белых грибов

1 луковица

соль, перец

Рецепт приготовления:

Картофель отварить до готовности.

Замесить тесто, добавив в муку яйцо, воду, масло и соль. Разделить тесто на части и раскатать в маленькие кружочки.

Лук порубить кубиком и обжарить с грибами, посолив и поперчив.

Заранее отваренный картофель помять в пюре и смешать с грибами и луком.

Приготовить вареники и отварить их, опустив в кипящую подсоленную воду.

Подавать со сметаной. При подаче украсить веточкой петрушки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Старый новый год, Праздничный стол, 14 января, 13 января, Новый год 2019, Год Свиньи, Что приготовить на Старый Новый год, Блюда на Старый Новый год.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
02 Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
03 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
04 Украинцы смогут жениться повторно без развода
05 Степанов день 9 января: поверья и приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
Как отличить грипп от простуды: Супрун назвала главные признаки
Как отличить грипп от простуды: признаки
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь