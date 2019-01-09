Что приготовить на Старый Новый год 2019

Новости Украины: Узнайте, что нужно поставить на стол в Старый Новый год 2019.

Старый Новый год — необычный праздник. По сути, это тот же Новый год, но по старому, юлианскому календарю. Отмечают его, как водится, в странах бывшего союза, а также в Греции, Македонии, Сербии, Румынии, Черногории и Швейцарии.

Оливье-рулет

Ингедиенты:

100 г. Вареная колбаса

2 шт. Картофель

2 шт. Яйца

2 шт. Огурцы маринованные

1 шт. Морковь

1 шт. Лист тонкого лаваша

2 ст. л. Плавленый сыр

1 ст. л. Майонез

Приготовление:

1. Овощи очистить и отварить.

2. Расстелить лаваш и смазать его плавленым сыром.

3. Колбасу и овощи натереть на терке или порубить.

4. Выкладывать слоями: колбаса, морковь, картофель, маринованные огурцы, майонез, яйца.

5. Свернуть в рулет, нарезать ломтиками, выложить на блюдо и украсить зеленью.

Щедрая кутья

Ингредиенты:

200 г мягкой пшеницы

150 г мака

50 г грецких орехов

50 г изюма

мед

сахар

ванильный сахар

100 мл сливок

30 г сливочного масла

вода

Рецепт приготовления:

Пшеницу промыть в воде и отварить до готовности. Слить жидкость и остудить. Мак залить кипятком и проварить на слабом огне, пока маковые зерна не станут легко растираться пальцами. Слить воду и пропустить мак через мясорубку. Смешать его с пшеницей, добавить дробленые орехи, распаренный изюм, мед, ваниль и сахар. Смешать кутью с молоком (сливками) и сливочным маслом, переложить в миску.

Готовую кутью подавать охлажденной.

Сельдь под шубой, канапе

Ингредиенты

1 шт. Свекла, среднего размера

2 шт. Картофель

300 гр. Филе сельди

1 шт. Хлеб бородинский

3-4 перышка. Зеленый лук

Приготовление:

1. Морковь и картофель отварить и остудить, затем почистить их.

2. Свеклу помыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 180 С в течении часа. Затем остудить и почистить.

3. Нарезать все овощи небольшими пластинками толщиной 0,5 см. Перышки лука мелко порубить ножом.

4. Если филе целое, то необходимо нарезать его средними кусочками.

5. Хлеб нарезать небольшими удобными ломтиками. На ломтики хлеба выложить по очереди свеклу, кусочек картофеля, моркови и сельди. Скрепить шпажкой.

6. Перед подачей посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Свиной рулет с грибами и сыром

Ингредиенты:

1 кг свиной шеи или корейки без кости

250 г грибов

100 г твердого сыра

1 луковица

1 зубчик чеснока

соль, перец

растительное масло

сливочное масло

Рецепт приготовления:

Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть соль, перцем и пропущенным через пресс чесноком. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить. На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками. Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1.5 часа при температуре 180 С. Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.

Вареники с картошкой и грибами

Для теста:

2-3 стакана муки

3/4 стакана воды

1 яйцо

1 ч. л. растительного масла

1 ч. л. соли

Для начинки:

300 г картофеля

100 г шампиньонов или белых грибов

1 луковица

соль, перец

Рецепт приготовления:

Картофель отварить до готовности.

Замесить тесто, добавив в муку яйцо, воду, масло и соль. Разделить тесто на части и раскатать в маленькие кружочки.

Лук порубить кубиком и обжарить с грибами, посолив и поперчив.

Заранее отваренный картофель помять в пюре и смешать с грибами и луком.

Приготовить вареники и отварить их, опустив в кипящую подсоленную воду.

Подавать со сметаной. При подаче украсить веточкой петрушки.