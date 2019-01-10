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Старый Новый год 2019: ТОП-5 гаданий

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Старый Новый год 2019: ТОП-5 гаданий
08:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В ночь с 13 на 14 января на Старый Новый год принято не только петь щедровки и посевать, но и гадать на судьбу, на будущее, на суженого.

Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января. Это время идеально подходит для гаданий, хоть и не является официальным праздником. Впрочем, историй и традиций Старого Нового года хватает для того, что бы в эту ночь гадать. Традиционно в этот зимний период наши предки гадали на урожай или на судьбу. Мы расскажем, когда можно гадать и как.

Гадание на Старый Новый год 2019 на свече

Для этого гадания понадобятся: восковая или парафиновая свеча, тазик с водой и обязательно твое присутствие. Зажги свечу и дождись, пока в ней не соберется достаточное количество расплавленного парафина или воска. Выключи свет для создания нужной атмосферы, а затем задай вопрос, что же тебя ожидает в этом году.

Потом возьми свечу и резко вылей из нее парафин или воск в тазик с водой. В воде образуется фигурка, которая и расскажет о будущих событиях. Достань ее из воды и внимательно рассмотри, подумай, на что она похожа и что может символизировать.

Если же ты не боишься мрачных предсказаний, то вот толкования фигур:

Крест — болезнь; если его очертания нечеткие, то в скором времени следует готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны жизни.

Распускающийся цветок — свадьба через год.

Животное — в близком окружении появился недоброжелатель.

Россыпь мелких звездочек — удача в делах.

Полоски с размытыми краями — поездка, командировка, переезд, путешествие.

Человеческая фигура — скорое появление нового друга.

Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

Гадание на Старый Новый год 2018 с чашками

Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек. По чашкам необходимо разложить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет ближайшее будущее.

Кольцо означает скорую свадьбу,

хлеб – достаток,

монета – богатство,

сахар – веселье,

соль – неудачу,

лук – слезы.

Чашка с водой предвещает жизнь без особых перемен.

Гадание на Старый Новый год 2019 при помощи разных вещей

Для этого гадания на Старый Новый год понадобится масса вещей – игрушки, открытки, вырезки из журналов, деньги, конфеты, билеты, все, что несет позитив и приятные ожидания – подключай фантазию. Реши, что именно каждая вещь будет символизировать. К примеру, конфеты – сладкую жизнь, билеты – путешествия, также обязательно вырежь желаемые одежду, гаджеты или фоторафии курортов из журналов.

Разложи все эти предметы на столе и завяжи глаза шарфом. Затем возьми первую попавшуюся под руку вещь. Можно проделывать данные манипуляции несколько раз, главное – положительный и приятный результат, ведь на столе расположены только желанные вещи!

Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы

Гадание на Старый Новый год на варениках

Это одно из наиболее традиционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой или капустой, и в некоторые из них кладет неожиданную начинку. По тому, кому что попадется, определяют судьбу человека в новом году. Например, леденец означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка – обогащение, конфеты-драже – пополнение в семье, нитка – длинную дорогу, путешествие, пуговица – красивые обновки, перчинка – яркую жизнь "с перчинкой".

Гадание на Старый Новый год 2019 на книге

Очень забавное и интересное гадание. Загадай желание или задай какой-нибудь вопрос, а затем наобум открой книгу. Ткни пальцем и прочти свое «предсказание». К слову, книги лучше всего брать детские и добрые, без негатива. Точно так же можно гадать и с помощью телевизора или радио. Опять-таки задать вопрос, загадать желание и включить телевизор или радио, что услышите, то и ждет.

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