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Среда, 09.01.2019
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Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году

Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году

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Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
19:30 Сегодня Телеграф prostotak.net Фото: pixabay.com

Новости Украины: Многие явления раньше воспринимались как что-то мистическое и зловещее.

Например, полнолуние, падение звезды или затмения. На этот счет существует много примет и предрассудков. Но со временем отношение к этому меняется. В частности затмения сегодня стали одним из способов развлечения. Поэтому и тем, кто хотел бы поглазеть на это удивительное астрономическое зрелище, и тем, кто боится его, будет полезно ознакомиться с календарем лунных и солнечных затмений на 2019 год.

Когда будут Солнечные затмения:

  • 6 января
  • 2 июля
  • 26 декабря

Солнечное затмение 6 января 2019 года

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Пройдет оно на территории северо-востока Азии, севера Тихого океана, юга Восточной Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Курильских островов и Сахалина. Знак зодиака этого затмения - Козерог, который отвечает за порядок и ответственность. С этими качествами как раз таки у нас и будут некоторые проблемы. В одних сферах может быть полный хаос, в то время как в других, наоборот, порядка будет слишком много.

Лунное затмение 21 января 2019 года

Насладиться этим событием смогут жители таких территорий как: центральная часть Тихого океана, Северная и Южная Америка, Европа, Африка и Европейская часть России. Это Лунное затмение пройдет в знаке зодиака Лев. Хоть Луна и этот знак зодиака считаются дружественными, их качества в этот период сильно ослабнут. Это женственность, интуиция, сила воли и умение правильно самовыражаться. Это может задеть все сферы нашей жизни и приведет не к самым приятным последствиям.

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Солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное Солнечное затмение достигнет своего апогея на территории юга Тихого океана, а также в Чили и Аргентине. Увы, но в России это Жители России это Солнечное затмение не увидят. Это затмение пройдет под покровительством знака Рак. Такое сочетание символизирует чуткость и дружелюбие, умение заботиться и эмпатию. Эти качества будут в разной степени нам присущи, но некоторым даже слишком. Помните об этом и старайтесь не быть слишком навязчивыми в своих лучших стремлениях.

Когда Лунное затмение:

  • 21 января
  • 17 июля

Лунное затмение 17 июля 2019 года

Частное Лунное затмение произойдет в знаке зодиака Козерог. Увидеть его смогут жители Южной Америки, Европы, Африки, Азии, Австралии и России (за исключением Чукотки, Камчатки и Дальневосточного побережья). Луна и Козерог нейтральны друг к другу, но проблемы подобное сочетание все же принесет. Каждый из нас может почувствовать проблемы с выражением эмоций и чувств. У одних они проявятся они слишком сильно, а другим наоборот их не будет хватать.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года

Кольцевое Солнечное затмение. Наблюдать его смогут в Саудовской Аравии, Индии, Суматре, Калимантане, Забайкалье и Приморье. Это затмение также пройдет в Козероге. Солнце и Козерог враждебны по отношению друг к другу. Это значит, что такие качества, как строгость и желание контролировать станут проблемой для многих из нас.

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