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Самолет из Египта в Николаев из-за снегопада сел в Одессе

Самолет из Египта в Николаев из-за снегопада сел в Одессе
00:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В течение последних суток на аэродроме Николаева выпало большое количество снега.

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх – Николаев, из-за снегопада совершил временную посадку в аэропорту Одессы, сообщил и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Федор Барна.

"Экипаж ВС, выполнявшего данный рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх – Николаев, принял решение выполнить посадку на аэродром Одесса", - сообщил Ф.Барна на своей странице в соцсети Фейсбук. в среду.

По его словам, в течение последних суток на аэродроме Николаева выпало большое количество снега. Службы аэропорта ночью очищали взлетно-посадочную полосу (ВПП) и перрон, но осадки периодически продолжались всю ночь.

"Экипаж ВС принял решение о полете на запасной аэродром до улучшения коэффициента сцепления. Самолет произвел посадку в Одессе в 10.00", - проинформировал и.о. директора Николаевского аэропорта.

Он рассказал, что работы по очистке полосы на аэродроме Николаев продолжались, и в 11:10 снова был замерен коэффициент сцепления на аэродроме. "В 11:30 самолет вылетел из Одессы и произвел посадку в Николаеве в 11:54", - сообщил Ф.Барна.

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Одесса, Снегопад, Чартер, Чартер Египет - Николаев, Чартер сел в Одессе.
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