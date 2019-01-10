Щедрый вечер 2019: приметы и гадания на Старый Новый год

Новости Украины: Вечер перед Старым Новым годом, который славяне отмечают 14 января, особенный. Его называют "щедрым", а еще - "страшным".

13 января тоже занимает особое место в православном календаре. Это День преподобной Мелании. В народе ее называют Маланьей либо Маланкой и говорят, что в ночь с 13 на 14 января она вышла замуж за Василия. Праздник Маланки начинается вечером — с пышного застолья с мясными блюдами. Впрочем, засиживаться за столом не обязательно.

Утром 14 января не щедруют, а посевают. Зерном и монетами, чтобы в доме был достаток. Девушкам посевать не рекомендуем: их могут не пустить за порог. Всё дело в примете: 14 января первым в дом должен войти мужчина. Иначе пиши пропало — удачи не будет!

Приметы:

Примет на 13–14 января много, и некоторые попахивают абсурдом. К примеру, в канун Старого Нового года лучше не есть птицу и рыбу, иначе счастье улетит/уплывет. Зато мясо свиньи можно: она "прикопает" счастье к дому.

Самые популярные суеверия:

Не одалживайте деньги 14 января, а то весь год в долгах будете.

Мусор лучше не выносить: рискуете вместе с ним выбросить счастье.

Хотите начать новую прекрасную жизнь? Тогда сожгите старую одежку и наденьте всё новое. Непонятно только, все ли вещи сжигать.

Считать мелочь (например, ту, что накопилась в кошельке) на Старый Новый год нельзя. Это к слезам.

Обратите внимание на погоду. Если на Василия звездное небо и мало снега — ждите ранней весны. Морозный день — к поздней весне. А сильный ветер сулит жаркое лето.

Гадание

99% гаданий в ночь с 13 на 14 января связаны с поиском суженого-ряженого. Разными способами барышни пытаются выяснить имя будущего мужа, узнать, светит ли им свадьба в наступившем году, и т.д. и т.п. Тут главное не увлекаться, чтобы не навредить себе. Одно дело бросить башмачок за окно и пустить на воду кораблик, а совсем другое — отвороты-привороты и прочие темные штучки.

Гадание с варениками. Покупные не подойдут: придется лепить своими руками. Вам понадобятся мелкая монетка, кольцо, варенье, соль. Всё это вы добавите в начинку. Допустим, вы готовите вареники с картошкой и пять из них будут с такими секретиками. Суть в следующем: все гости (чем больше их, тем лучше!) собираются за столом, вы подаете вареники, а дальше смотрите, что кому попалось. Нашедшему кольцо в ближайшее время предстоит жениться или выйти замуж, монетка принесет финансовое благополучие, а пересоленный вареник — слезы. Тот же, кому досталась сладкая начинка, непременно будет радоваться.

Гадание "Кораблик". Возьмите таз средних размеров (на три-пять литров) и наполните его водой на треть. Еще вам понадобится грецкий орех, точнее — половинка скорлупы. Достаньте из нее ядрышко и прикрепите в середину подходящую по размеру свечку. Получившийся кораблик должен держаться на воде. Но это еще не всё! Нужны листики бумаги размером примерно 10×5 см. Каждый из них надрежьте, и на одной из половинок напишите имя мужчины. Можно любое, а можно реальных претендентов на вашу руку и сердце. Сколько надо листочков? Пять, десять — всё зависит от вас. Теперь прикрепите бумажки к борту тазика. Половинка с именем должна быть ближе к воде, но не в ней! Запускайте кораблик с зажженной свечой. Как только огонь доберется до одного из листиков — гадание окончено. Имя суженого определено!

Гадание с бумажными шариками. Для него подойдут листочки для заметок. Их надо десять штук. На одном напишите имя человека, за которого мечтаете выйти замуж. Скомкайте все листочки в шарики, бросьте их в мешочек с любой крупой и хорошо там поворошите. Это почти как лотерея! Теперь закройте глаза и зачерпните рукой горсть крупы.

Нашли загаданное имя с первого раза? Значит, скоро любимый сделает вам предложение. Если заветная бумажка попалась со второго раза, не всё так просто: за милого придется бороться. Удачная третья попытка? Его чувства к вам — пустышка, есть смысл расстаться с этим человеком.