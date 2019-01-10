Скачать
Четверг, 10.01.2019
Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий
Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019

Щедрый вечер 2019: приметы и гадания на Старый Новый год

Смотрите фото (4)
Щедрый вечер 2019: приметы и гадания на Старый Новый год
12:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Вечер перед Старым Новым годом, который славяне отмечают 14 января, особенный. Его называют "щедрым", а еще - "страшным".

13 января тоже занимает особое место в православном календаре. Это День преподобной Мелании. В народе ее называют Маланьей либо Маланкой и говорят, что в ночь с 13 на 14 января она вышла замуж за Василия. Праздник Маланки начинается вечером — с пышного застолья с мясными блюдами. Впрочем, засиживаться за столом не обязательно.

Утром 14 января не щедруют, а посевают. Зерном и монетами, чтобы в доме был достаток. Девушкам посевать не рекомендуем: их могут не пустить за порог. Всё дело в примете: 14 января первым в дом должен войти мужчина. Иначе пиши пропало — удачи не будет!

Приметы:

Примет на 13–14 января много, и некоторые попахивают абсурдом. К примеру, в канун Старого Нового года лучше не есть птицу и рыбу, иначе счастье улетит/уплывет. Зато мясо свиньи можно: она "прикопает" счастье к дому.

Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

Самые популярные суеверия:

Не одалживайте деньги 14 января, а то весь год в долгах будете.

Мусор лучше не выносить: рискуете вместе с ним выбросить счастье.

Хотите начать новую прекрасную жизнь? Тогда сожгите старую одежку и наденьте всё новое. Непонятно только, все ли вещи сжигать.

Считать мелочь (например, ту, что накопилась в кошельке) на Старый Новый год нельзя. Это к слезам.

Обратите внимание на погоду. Если на Василия звездное небо и мало снега — ждите ранней весны. Морозный день — к поздней весне. А сильный ветер сулит жаркое лето.

Гадание

99% гаданий в ночь с 13 на 14 января связаны с поиском суженого-ряженого. Разными способами барышни пытаются выяснить имя будущего мужа, узнать, светит ли им свадьба в наступившем году, и т.д. и т.п. Тут главное не увлекаться, чтобы не навредить себе. Одно дело бросить башмачок за окно и пустить на воду кораблик, а совсем другое — отвороты-привороты и прочие темные штучки.

Гадание с варениками. Покупные не подойдут: придется лепить своими руками. Вам понадобятся мелкая монетка, кольцо, варенье, соль. Всё это вы добавите в начинку. Допустим, вы готовите вареники с картошкой и пять из них будут с такими секретиками. Суть в следующем: все гости (чем больше их, тем лучше!) собираются за столом, вы подаете вареники, а дальше смотрите, что кому попалось. Нашедшему кольцо в ближайшее время предстоит жениться или выйти замуж, монетка принесет финансовое благополучие, а пересоленный вареник — слезы. Тот же, кому досталась сладкая начинка, непременно будет радоваться.

Гадание "Кораблик". Возьмите таз средних размеров (на три-пять литров) и наполните его водой на треть. Еще вам понадобится грецкий орех, точнее — половинка скорлупы. Достаньте из нее ядрышко и прикрепите в середину подходящую по размеру свечку. Получившийся кораблик должен держаться на воде. Но это еще не всё! Нужны листики бумаги размером примерно 10×5 см. Каждый из них надрежьте, и на одной из половинок напишите имя мужчины. Можно любое, а можно реальных претендентов на вашу руку и сердце. Сколько надо листочков? Пять, десять — всё зависит от вас. Теперь прикрепите бумажки к борту тазика. Половинка с именем должна быть ближе к воде, но не в ней! Запускайте кораблик с зажженной свечой. Как только огонь доберется до одного из листиков — гадание окончено. Имя суженого определено! 

Старый Новый год 2019: ТОП-5 гаданий

Гадание с бумажными шариками. Для него подойдут листочки для заметок. Их надо десять штук. На одном напишите имя человека, за которого мечтаете выйти замуж. Скомкайте все листочки в шарики, бросьте их в мешочек с любой крупой и хорошо там поворошите. Это почти как лотерея! Теперь закройте глаза и зачерпните рукой горсть крупы.

Нашли загаданное имя с первого раза? Значит, скоро любимый сделает вам предложение. Если заветная бумажка попалась со второго раза, не всё так просто: за милого придется бороться. Удачная третья попытка? Его чувства к вам — пустышка, есть смысл расстаться с этим человеком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Праздник, Суеверия, Приметы, Старый новый год, 14 января, 13 января, Старый Новый год 2019, Гадание на Старый Новый год, Гадание на варениках, Щедрый вечер 2019, Суеверия на Старый Новый год, Гадание с бумажными шариками.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
02 Цены на нефть рухнули после подорожания
03 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Кравцов стал главой правления &quot;Укрзализныци&quot;
Кравцов стал главой правления "Укрзализныци"
Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе
Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь