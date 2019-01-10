Приговоренный к смертной казни моряк, вернулся в Украину

Новости Украины: Украинский моряк Андрей Новичков, освобожденный из иранской тюрьмы, вернулся в Украину.

Украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманского матроса, вернулся на территорию Украины. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

Напомним, Новичкова почти 2 года держали под стражей и обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Однако благодаря стараниям украинских дипломатов моряка удалось вернуть в Украину.

Так, Новичков уже прибыл в Киев – его обменяли на иранского шпиона. Иранца своим указом помиловал Президент Украины Петр Порошенко. Гражданин Ирана уже в четверг, 10 января, ночью вернулся на свою родину. Зато Новичков прибыл домой в тот же день в 8 утра.

"Сначала домой, а там будет видно",– ответил Новичков на вопрос о том, что делать дальше. Сразу по возвращению в столицу он поедет в Одессу к своей бабушке.

Как сообщалось, в связи с возможной смертной казнью моряка Новичкова, украинцы в мае 2018 года обратились к президенту с петицией. В июне 2018 года украинский моряк объявил голодовку.