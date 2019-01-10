Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году

Кабинет министров Украины на заседании в четверг утвердил перенос рабочих дней в 2019 году со вторника 30 апреля на субботу 11 мая, с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря, и со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.
Документом предлагается рекомендовать перенести эти рабочие дни руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Отмечается, что этот перенос осуществлен с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая - Дня труда и в 2020 году 1 января - Нового года. Специальный режим работы банков в эти дни определяет Нацбанк.
Таким образом, пять выходных дней подряд будет с 27 апреля по 1 мая: в воскресенье, 28 апреля, празднуется Пасха и выходным автоматически становится следующий за ним понедельник, 29 апреля. 1 мая в Украине празднуется День труда.
На следующий Новый год в Украине ожидается четыре выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января нового 2020 года.
Напомним, календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных:
Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.
На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.
Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.