Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году

Новости Украины: Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2019 году – на Пасху будет пять выходных подряд, на Новый год четыре.

Кабинет министров Украины на заседании в четверг утвердил перенос рабочих дней в 2019 году со вторника 30 апреля на субботу 11 мая, с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря, и со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Документом предлагается рекомендовать перенести эти рабочие дни руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Отмечается, что этот перенос осуществлен с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая - Дня труда и в 2020 году 1 января - Нового года. Специальный режим работы банков в эти дни определяет Нацбанк.

Таким образом, пять выходных дней подряд будет с 27 апреля по 1 мая: в воскресенье, 28 апреля, празднуется Пасха и выходным автоматически становится следующий за ним понедельник, 29 апреля. 1 мая в Украине празднуется День труда.

На следующий Новый год в Украине ожидается четыре выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января нового 2020 года.

Напомним, календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – вторник - Новый год

7 января – понедельник - Рождество Христово

8 марта – пятница - Международный женский день

28 апреля – воскресенье - Пасха

1 мая – среда - День Труда

9 мая – четверг - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

16 июня – воскресенье - Троица

28 июня – пятница - День Конституции

24 августа – суббота - День независимости

14 октября – понедельник - День защитника

25 декабря – среда - католическое Рождество

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.