Щедрый вечер 2019: лучшие посевалки на украинском языке

Новости Украины: Посевая, нужно обязательно забрасывать хозяев дома зерном - это символизирует хороший урожай.

В ночь перед Старым Новым годом украинцы ходят в гости и поют щедровки, а утром 14 января - посевают (засевают). Это старинный обряд, целью которого является поздравление хозяев дома и пожелание им богатого урожая.

По традиции посевать должны мужчины - как дети, так и взрослые. Во время исполнения посевалок (засевалок) хозяев дома нужно обсыпать зерном - это символизирует хороший урожай. Таким образом посевальщики желают, чтобы хорошо жито родилось.

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком поздоровляю!

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Сійся родися жито пшениця,

На щастя, на здоров'я, на Новий рік,

Щоб Вам вродило, краще ніж вторік.

У полі зерном, у дома добром,

В печі пирогами, на столі хлібами,

Хай буде Ваша хата, радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями,

І хай сіяє Вам невступно

Христова зірка шестикутна,

І хай сіяє Вам щоднини

Наша славна Україна!

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Сієм, вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм –

На щастя, на здоров’я,

На Новий рік!

Щоб вам вродило краще, ніж торік, –

Коноплі під стелю,

А льон до коліна,

Щоб вам, господарі,

Голова не боліла!