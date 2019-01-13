Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь

Новости Украины: Канун Старого Нового года идеально подходит для проведения магических обрядов и ритуалов, которые привлекают удачу, здоровье, богатство и любовь.

Старый Новый год является не просто праздником, посвященным встрече Нового год, а днем, в который почитали святого Василия Великого. От Васильева дня, как от Нового года, славяне начинали временные исчисления. Обряды на Старый Новый год - древние обычаи для наших дней. Желания, которые загадываются в эту ночь, часто сбываются, а ритуалы и заговоры — действуют. По крайней мере, в это верили наши предки.

Молодыми девушками проводились разные гадания, на чувство и свадьбу, а вот гадание на богатство и удачу могли проводить и замужние дамы, правда, у наших предков такое считалось дурным тоном, но украдкой женщины шли на такое.

Обряд со свечой

Для этой цели вам следует купить зеленую толстую свечу, красную ленту и красный кошелек. Взять несколько крупных купюр, перевязать их лентой и над свечой произнести: "Деньги в огненном кольце к деньгам на моем крыльце. Как будет огонь жарок, так и сумма моя полна будет, как подарок! Деньги тянутся к деньгам, в дом они приходят к нам". Деньги убрать в красный кошелек и держать там ровно семь дней, ежедневно с 13-го числа произнося перед свечой этот заговор.

Обряд на деньги

Очень простой и эффективный ритуал, который можно проводить только на Старый Новый год. Он требует небольшой подготовки. Несколько дней до Старого Нового года носите в кошельке 2 монетки серебряного цвета. Они должны к вам "привыкнуть".

В канун Старого Нового года возьмите свечу зеленого цвета (этот цвет притягивает деньги, доллар ведь не случайно зеленый!), растопите немного воска. Сделайте небольшую лепешку (из пластилина, например) и налепите на нее с двух сторон заготовленные монеты.

Пусть в староновогоднюю ночь ваш талисман будет при вас. Утром положите его в холщовый мешочек зеленого цвета и спрячьте в укромное место, например, туда, где вы храните деньги и драгоценности. Талисман весь год будет притягивать к вам достаток.

Обряд на исполнение желаний

На Старый Новый год (утром 13 января) напишите на листочке то, что вы хотите получить в наступающем году. Никто не должен видеть то, что вы пишите! Просите конкретные вещи, например, что хотите выплатить ипотечный кредит, отдохнуть на Мальте или получить высокооплачиваемую работу.

Сверните листочек в трубочку и перевяжите красной лентой. Положите под елку до утра 14 января. Затем спрячьте в укромное место. Раз в месяц перечитывайте вслух свои желания до тех пор, пока они не исполнятся. Листочек с исполнившимися желаниями необходимо сжечь.

Ритуал на любовь на старый Новый год

Многие одинокие девушки, которые мечтают о встрече с достойным мужчиной, используют разные магические ритуалы. Есть любовные заговоры на старый Новый год, которые применялись еще с древности, что доказывает их эффективность. Представленный ритуал проводят в староновогоднюю ночь в период с 22 до 23 ч. и для этого наденьте новую одежду и расположитесь за столом. Волосы не должны быть заплетены.

При помощи красной нитки следует связать в единый пучок три свечи (красную, золотистую и белую). Важно - длина нити должна подбираться так, чтобы можно было обмотать себе левое запястье три раза. Свечи поместите в стакане с водой и лучше, если он будет сделан из хрусталя. Его поставьте на зеркало, которое должно непременно иметь круглую форму. Зажгите свечи и скажите заговор. Когда текст будет произнесен, свечи следует оставить полностью догореть, а огарки и воду выкиньте за домом.

Обряд от семи бед

Проводиться при уборке елки. Прежде чем убрать елку, ее, конечно же, надо нарядить и поставить. Наряжая зеленую красотку, вам потребуются настоящие яблоки, в количестве 7-ми штук, которые следует обернуть в бумагу, где вы напишите то, от чего хотите избавиться, соответственно также не более семи раз. Завернуть яблоко в бумагу, перевязать нитью и повесить как шары на елку. В ночь с 13 на 14 января надо будет заняться уборкой елочки. Сначала надо снять все шары, а ваши яблоки в последнюю очередь. Проговаривая с каждым снятым яблоком свое желание, которое написано на изнанке бумаги, вы выбрасываете его в чистое ведро. Затем яблоки надо закопать в землю под дерево, даже если она промерзлая, со словами: "Плохое к земле, хорошее ко мне". После убрать елку на улицу.