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Горбатюк заявил, что следствие получило новые доказательства по делу Майдана

Горбатюк заявил, что следствие получило новые доказательства по делу Майдана
15:14 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Следствие по делам Майдана завершило следственные эксперименты от Крещатика и к краю Октябрьского дворца и получило дополнительные доказательства.

Начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал, что следствие по делам Майдана получило дополнительные доказательства во время проведения экспериментов на Аллее Небесной сотни в Киеве.

Глава Управление спецрасследований ГПУ поделился, что следственные эксперименты уже закончены от Крещатика и выше к краю Октябрьского дворца. При этом, он не уточнил, о каких именно доказательствах идет речь из-за тайны следствия.

Горбатюк также добавил, что в связи с завершением проведения следственных экспериментов в этой части Аллеи Небесной сотни, можно начинать строительство Мемориала Героям Небесной сотни. Однако, выше по Аллее Небесной сотни следственные эксперименты еще продолжаются.

Напомним, 7 ноября 2018 года коммунальщики демонтировали памятный крест и стелы с фотографиями погибших Героев Небесной сотни в часовню, расположенную неподалеку. На месте гибели участников Революции Достоинства Мемориал героев Небесной сотни планируется открыть в феврале 2019 года.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в пункт 62 Раздел V "Заключительные положения" закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" по сооружению мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни. Сооружение Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни возможно только по адресу "Аллея Героев Небесной Сотни". Документ направлен на обеспечение строительства на земельных участках в районе Аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни.

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Все по теме:

Крещатик, Доказательства, Октябрьский дворец, Сергей Горбатюк, Следственные эксперименты, Аллея Небесно Сотни в Киеве.
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