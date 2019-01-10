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Захват украинских моряков: Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

Захват украинских моряков: Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ в отношении захваченных украинских моряков.

Россия отказалась выполнять временную меру Европейского суда по правам человека, которой было обязано российские власти предоставить надлежащую медицинскую помощь захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.

Как передает УНИАН, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в комментарии журналистам после встречи представителей власти с родственниками 24 украинских военнопленных моряков в Одессе.

"РФ отказалась выполнить решение ЕСПЧ... Они просто написали на сайте ФСБ, все хорошо", - заявила она, комментируя ситуацию вокруг захваченных Россией украинских моряков. Читайте также ЕС призвали Россию немедленно освободить украинских моряков, Павла Гриба, Эдема Бекирова и других политзаключенных По словам Денисовой, Россия не выполняет ни свое, ни международное законодательство.

"Нам об этом надо говорить каждый день, чтобы они признали наших моряков военнопленными и действовали согласно Женевской конвенции и другим международным конвенциям в этом вопросе", - добавила Денисова.

Как сообщалось ранее, 4 декабря Европейский суд по правам человека обязал власти РФ обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.

Суд распорядился принять неотложную временную обеспечительную меру по новому межгосударственному делу Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе.

В частности, российские власти "должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который в ней нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе".

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Все по теме:

Россия, ЕСПЧ, Людмила Денисова.
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