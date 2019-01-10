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Старый Новый год 2019: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей

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Старый Новый год 2019: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей
20:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Празднование Щедрого вечера является одним из наиболее красочных в истории украинской культуры.

Вечером 13 января, в канун Старого Нового года, принято щедровать. По традиции, щедруют девочки и девушки. Щедровальники вечером и до полуночи обходят дома и с песнями желают счастья хозяевам.

Мы подготовили подборку щедровок на Старый Новый год на украинском языке для детей и взрослых, которые идеально подойдут для поздравлений на Щедрый вечер.

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Новим роком вас вітаю!

Смс поздравления со Старым Новым годом 2019
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019Читать полностью

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!

ТОП-5 известных щедровки на Щедрый Вечер
ТОП-5 известных щедровки на Щедрый ВечерЧитать полностью

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва Предвічного Сина:

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо:

Щедрий вечір на землі!

Не в пишний палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо:

Щедрий вечір на землі!

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Пожелания, Щедровки, Щедривки, Посевалки, 13 января, Старый Новый год 2019.
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