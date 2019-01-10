Старый Новый год 2019: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей

Вечером 13 января, в канун Старого Нового года, принято щедровать. По традиции, щедруют девочки и девушки. Щедровальники вечером и до полуночи обходят дома и с песнями желают счастья хозяевам.
Мы подготовили подборку щедровок на Старый Новый год на украинском языке для детей и взрослых, которые идеально подойдут для поздравлений на Щедрый вечер.
Щедрик ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Ще того мало -
Дайте сала,
А як донесу,
Дайте й ковбасу.
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Новим роком вас вітаю!
В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає радо!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові
І не знали горя!
Вишиванкою стелилась
Щоби ваша доля!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх лунав усюди!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає, люди!
Щедрий вечір всім нам, щаслива година,
Породила Діва Предвічного Сина:
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
Не в пишний палатах Бога породила,
А в біднім вертепі Господа повила.
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!