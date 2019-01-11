ЦИК: уже 13 общественных организаций могут наблюдать за выборами президента Украины

Новости Украины: На 10 января ЦИК предоставила разрешение 13 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах президента.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в четверг приняла решение, которым разрешила пяти общественным организациям официально наблюдать за выборами президента страны. Всего на данный момент такое разрешение получили 13 общественных организаций.

Как сообщается на странице ЦИК в Фейсбуке, рассмотрев соответствующие ходатайства, Центризбирком дал разрешение общественным организациям "Совет по защите законности и правопорядка", "Украинский центр демократического общества", Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "Опора", общественным организациям "Международная лига мира", "Избирательная платформа "Досвід" иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Таким образом, по состоянию на 10 января ЦИК предоставила разрешение 13 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах президента.