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Супрун рассказала об основных признаках переохлаждения

Супрун рассказала об основных признаках переохлаждения
02:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За последние недели - с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года - в Украине от переохлаждения умерли 64 человека.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала быть осторожными из-за мороза и напомнила основные признаки переохлаждения. Об этом чиновник написал в Facebook .

"Помните, о признаках переохлаждения - дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить. От переохлаждения человек может потерять сознание. У детей эти признаки можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые. В случае переохлаждения человека сначала звоните 103", - отметила Супрун.

Она добавила, что до приезда помощи человека следует переместить в теплое помещение, снять и высушить мокрую одежду, укрыть пострадавшего одеялом, напоить теплым напитком, но не алкогольным, если человек может глотать, накормить его чем-то сладким.

В то же время Супрун подчеркнула, что нельзя пытаться согреть человека в горячей ванне, не следует трогать обмороженные участки тела и массировать их, ни в коем случае не растирать кожу снегом, не опускать пораженные конечности в горячую воду или прикладывать их к батарее или обогревателю, а также не давать пострадавшему пить алкоголь. По её словам, такие действия могут привести к остановке сердца.

Член правительства посоветовала не выходить из дома голодными, а если замерзли - съесть что-то и пить достаточно жидкости, не курить и не согреваться алкоголем, отказаться от тесной обуви и одевать несколько слоев одежды. Кроме того, она рекомендовала не забывать о перчатках, шапке, шарфе, поднятом воротнике, быть активными, но избегать переутомления, и каждые полчаса-час заходить в теплое помещение.

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Мороз, Переохлаждение, Ульяна Супрун, Признаки переохлаждения.
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