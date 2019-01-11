Консул посетил раненых украинских моряков в Москве

Новости Украины: На данный момент 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина".

Украинский консул в Москве сегодня посетил в СИЗО раненых украинских моряков, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. Об этом в эфире Громадськогосообщил отец одного из раненых украинских моряков Виктор Сорока.

«Минут 20 тому назад я разговаривал с Альбертом Владимировичем - это консул, который сегодня посетил наших военнопленных в «Матросской тишине». Последняя информация, которую мы от него получили: ребята держатся ... но имеют повреждения, непосредственно у Василия (Сороки - ред.) рука, она плохо функционирует », - рассказал отец моряка.

По его словам, одеждой пленные обеспечены, продукты также имеют - благодаря волонтерам.

«Ждут освобождения, ждут помощи от Украины», - добавил Виктор Сорока.

Он также рассказал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с родственниками моряков предложила им совершить визит в Москву, чтобы встретиться с пленными. «Но поскольку наш сын запретил нам выезжать на территорию РФ, мы отказались», - отметил отец моряка.

Ранее Денисова сообщила , что на следующей неделе планирует поехать в Москву и встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой, а также директором ФСБ Александром Бортниковым и потребует доступа к морякам.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, и 24 моряка.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех пленных моряков, после чего их перевезли в Москву.

Координатор команды адвокатов Николай Полозов сообщил, что все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

7 января Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России о нарушении прав задержанных украинских моряков.