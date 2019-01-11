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Хроники киборгов: в сеть выложили уникальное видео боев за Донецкий аэропорт

Хроники киборгов: в сеть выложили уникальное видео боев за Донецкий аэропорт
08:53 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: В сети опубликовали уникальное видео боевых действий в районе Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах бойца 93-й бригады Алексея Болдырева.

В интернет выложили уникальное видео, на котором зафиксированы бои за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах. Эти кадры снял боец 93-й бригады Алексей Болдырев с позывным "Малыш", который погиб 9 декабря 2015 года на Донбассе.

Видео с названием "Аэропорт. Хроника киборга" появилось на YouTube-канале BABYLON'13.

"Со временем многие события теряют свой вес. Впрочем, это не касается боев за Донецкий аэропорт, которые происходили зимой 2014-15 гг. Уникальная хроника бойца 93-й бригады ВСУ Алексея Болдырева, которую он лично передал BABYLON'13. Смотрите на нашем YouTube-канале с 14 января 2019-го", – говорится в описании к видео. 

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?

Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.

Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "Киборги".

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Донбасс, Донецкий аэропорт, Киборги.
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