Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием

Новости Украины: 11 января в Украине ожидаются метели, местами дождь с мокрым снегом, на выходных осадки стихнут и придет потепление.

В пятницу снег и дождь пройдет в восточных и большинстве центральных областей, а на выходных потеплеет.

В ближайшие сутки, 11 января, в южные, восточные и центральные области Украины черноморский циклон принесет ненастную погоду с интенсивными осадками; на остальной территории страны сохранится холодная и более спокойная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных и большинстве центральных областей Украины ожидается снег, днем с дождем, местами значительный мокрый снег, местами гололед, метель, в южной части осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток от 4° мороза до 2° тепла (днем в Приазовье и Крыму 1-6° тепла), в Черкасской области ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза.

В западных, северных и Винницкой областях - без существенных осадков, только в Сумской области, ночью и на Прикарпатье небольшой снег; температура ночью 7-13°, днем 3-9° мороза. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с; в южной и восточной части - южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 7-9° мороза.

Прогноз погоды на 11 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 11 января:

Ужгород – пасмурно, ночью -8...-10, днем -2...-4

– пасмурно, ночью -8...-10, днем -2...-4 Львов – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8 Ивано-Франковск – пасмурно, ночью -9...-11, днем -5...-7

– пасмурно, ночью -9...-11, днем -5...-7 Тернополь – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8 Черновцы – пасмурно, ночью -9...-11, днем -5...-7

– пасмурно, ночью -9...-11, днем -5...-7 Хмельницкий – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8 Луцк – пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8 Ровно – пасмурно, ночью -10...-12, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -10...-12, днем -6...-8 Житомир – пасмурно, ночью -10...-12, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -10...-12, днем -6...-8 Винница – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8 Одесса – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...+2 Николаев – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2

– снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2 Херсон – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +3...+5

– снег с дождем, ночью -1...+1, днем +3...+5 Симферополь – дождь, ночью +3...+5, днем +4...+6

– дождь, ночью +3...+5, днем +4...+6 Кропивницкий – снег с дождем, ночью и днем 0...-2

– снег с дождем, ночью и днем 0...-2 Черкассы – снег с дождем, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег с дождем, ночью -6...-8, днем -2...-4 Чернигов – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8 Сумы – пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7

– пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7 Полтава – снег с дождем, ночью и днем 0...-2

– снег с дождем, ночью и днем 0...-2 Днепр – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2

– снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2 Запорожье – снег с дождем, ночью 0...-2, днем +1...+3

– снег с дождем, ночью 0...-2, днем +1...+3 Донецк – снег с дождем, ночью 0...-2, днем +1...+3

– снег с дождем, ночью 0...-2, днем +1...+3 Луганск – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3

– снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3 Харьков – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3

– снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3 Киев – пасмурно, ночью -10...-12, днем -7...-9

В субботу, 12 января, в западной части, днем и в северных, местами в центральных областях Украины пройдет небольшой снег, ночью в восточных областях умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью 10-15°, на юго-востоке 4-9° мороза; днем 1-6° мороза.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.

Прогноз погоды на 12 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 12 января:

Ужгород – пасмурно, ночью -10...-12, днем -2...-4

– пасмурно, ночью -10...-12, днем -2...-4 Львов – снег, ночью -9...-11, днем -1...-3

– снег, ночью -9...-11, днем -1...-3 Ивано-Франковск – снег, ночью -10...-12, днем -1...-3

– снег, ночью -10...-12, днем -1...-3 Тернополь – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4

– снег, ночью -10...-12, днем -2...-4 Черновцы – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4

– снег, ночью -10...-12, днем -2...-4 Хмельницкий – снег, ночью -11...-13, днем -2...-4

– снег, ночью -11...-13, днем -2...-4 Луцк – снег, ночью -9...-11, днем -1...-3

– снег, ночью -9...-11, днем -1...-3 Ровно – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4

– снег, ночью -10...-12, днем -2...-4 Житомир – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4

– снег, ночью -10...-12, днем -2...-4 Винница – снег, ночью -10...-12, днем -1...-3

– снег, ночью -10...-12, днем -1...-3 Одесса – ясно, ночью -11...-13, днем -1...-3

– ясно, ночью -11...-13, днем -1...-3 Николаев – ясно, ночью -10...-12, днем -2...-4

– ясно, ночью -10...-12, днем -2...-4 Херсон – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3

– ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3 Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3

– ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3 Кропивницкий – снег, ночью -11...-13, днем -2...-4

– снег, ночью -11...-13, днем -2...-4 Черкассы – снег, ночью -12...-14, днем -2...-4

– снег, ночью -12...-14, днем -2...-4 Чернигов – снег, ночью -12...-14, днем -2...-4

– снег, ночью -12...-14, днем -2...-4 Сумы – снег, ночью -11...-13, днем -3...-5

– снег, ночью -11...-13, днем -3...-5 Полтава – снег, ночью -12...-14, днем -3...-5

– снег, ночью -12...-14, днем -3...-5 Днепр – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4

– ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4 Запорожье – ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4

– ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4 Донецк – ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4

– ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4 Луганск – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Харьков – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5

– ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5 Киев – снег, ночью -10...-12, днем -1...-3

13 января в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, ночью 12 января в восточных областях местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью в Украине 4-9° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях-около 0°. На 13 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12 января 10-15°, 13 января 4-9° мороза; днем 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 13 января:

Ужгород – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Львов – снег, ночью -5...-7, днем 0...+2

– снег, ночью -5...-7, днем 0...+2 Ивано-Франковск – снег, ночью -5...-7, днем 0...+2

– снег, ночью -5...-7, днем 0...+2 Тернополь – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

– снег, ночью -4...-6, днем -1...+1 Черновцы – снег, ночью -6...-8, днем -1...+1

– снег, ночью -6...-8, днем -1...+1 Хмельницкий – снег, ночью -5...-7, днем 0...-2

– снег, ночью -5...-7, днем 0...-2 Луцк – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...-2 Ровно – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

– снег, ночью -4...-6, днем -1...+1 Житомир – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...-2 Винница – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

– снег, ночью -4...-6, днем -1...-3 Одесса – ясно, ночью -5...-7, днем 0...+2

– ясно, ночью -5...-7, днем 0...+2 Николаев – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2

– снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2 Херсон – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

– ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1 Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2

– ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2 Кропивницкий – ясно, ночью -4...-6, днем -2...-4

– ясно, ночью -4...-6, днем -2...-4 Черкассы – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Чернигов – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Сумы – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Полтава – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Запорожье – ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2

– ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2 Донецк – ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2

– ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2 Луганск – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Харьков – ясно, ночью -6...-8, днем -3...-5

– ясно, ночью -6...-8, днем -3...-5 Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

14 - 15 января прогнозируется небольшой (в Карпатах и на Закарпатье умеренный) снег, 14 января днем местами с дождем; в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 3° тепла, 15 января 0-6° мороза. В Крыму временами небольшой дождь и снег; температура ночью около 0°, днем 1-7° тепла. В столичном регионе 14 - 15 января небольшой снег, днем 14 января местами с дождем. Температура ночью 3-8° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 2° тепла, 15 января 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая