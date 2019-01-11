Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием

В пятницу снег и дождь пройдет в восточных и большинстве центральных областей, а на выходных потеплеет.
В ближайшие сутки, 11 января, в южные, восточные и центральные области Украины черноморский циклон принесет ненастную погоду с интенсивными осадками; на остальной территории страны сохранится холодная и более спокойная погода, сообщает Укргидрометцентр.
В восточных и большинстве центральных областей Украины ожидается снег, днем с дождем, местами значительный мокрый снег, местами гололед, метель, в южной части осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток от 4° мороза до 2° тепла (днем в Приазовье и Крыму 1-6° тепла), в Черкасской области ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза.
В западных, северных и Винницкой областях - без существенных осадков, только в Сумской области, ночью и на Прикарпатье небольшой снег; температура ночью 7-13°, днем 3-9° мороза. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с; в южной и восточной части - южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 7-9° мороза.
Прогноз погоды на 11 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 11 января:
В субботу, 12 января, в западной части, днем и в северных, местами в центральных областях Украины пройдет небольшой снег, ночью в восточных областях умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью 10-15°, на юго-востоке 4-9° мороза; днем 1-6° мороза.
В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.
Прогноз погоды на 12 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 12 января:
13 января в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, ночью 12 января в восточных областях местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью в Украине 4-9° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях-около 0°. На 13 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12 января 10-15°, 13 января 4-9° мороза; днем 1-6° мороза.
Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 13 января:
14 - 15 января прогнозируется небольшой (в Карпатах и на Закарпатье умеренный) снег, 14 января днем местами с дождем; в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 3° тепла, 15 января 0-6° мороза. В Крыму временами небольшой дождь и снег; температура ночью около 0°, днем 1-7° тепла. В столичном регионе 14 - 15 января небольшой снег, днем 14 января местами с дождем. Температура ночью 3-8° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 2° тепла, 15 января 1-6° мороза.
Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 15 января, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.
В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.
Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая