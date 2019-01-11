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Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием

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Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
09:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 11 января в Украине ожидаются метели, местами дождь с мокрым снегом, на выходных осадки стихнут и придет потепление.

В пятницу снег и дождь пройдет в восточных и большинстве центральных областей, а на выходных потеплеет.

В ближайшие сутки, 11 января, в южные, восточные и центральные области Украины черноморский циклон принесет ненастную погоду с интенсивными осадками; на остальной территории страны сохранится холодная и более спокойная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных и большинстве центральных областей Украины ожидается снег, днем с дождем, местами значительный мокрый снег, местами гололед, метель, в южной части осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток от 4° мороза до 2° тепла (днем в Приазовье и Крыму 1-6° тепла), в Черкасской области ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза.

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В западных, северных и Винницкой областях - без существенных осадков, только в Сумской области, ночью и на Прикарпатье небольшой снег; температура ночью 7-13°, днем 3-9° мороза. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с; в южной и восточной части - южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 7-9° мороза.

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Прогноз погоды на 11 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 11 января:

  • Ужгород – пасмурно, ночью -8...-10, днем  -2...-4
  • Львов – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8
  • Ивано-Франковск – пасмурно, ночью -9...-11, днем -5...-7
  • Тернополь – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8
  • Черновцы –  пасмурно, ночью -9...-11, днем -5...-7
  • Хмельницкий – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8
  • Луцк – пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8
  • Ровно –  пасмурно, ночью -10...-12, днем -6...-8
  • Житомир – пасмурно, ночью -10...-12, днем -6...-8
  • Винница –  пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8
  • Одесса –  снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Николаев – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Херсон – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Симферополь – дождь, ночью +3...+5, днем +4...+6
  • Кропивницкий – снег с дождем, ночью и днем 0...-2
  • Черкассы – снег с дождем, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Чернигов – пасмурно, ночью -9...-11, днем -6...-8
  • Сумы – пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7
  • Полтава – снег с дождем, ночью и днем 0...-2
  • Днепр – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Запорожье – снег с дождем, ночью 0...-2, днем +1...+3
  • Донецк –  снег с дождем, ночью 0...-2, днем +1...+3
  • Луганск – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Харьков – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Киев – пасмурно, ночью -10...-12, днем -7...-9

В субботу, 12 января, в западной части, днем и в северных, местами в центральных областях Украины пройдет небольшой снег, ночью в восточных областях умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью 10-15°, на юго-востоке 4-9° мороза; днем 1-6° мороза.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.

Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год

Прогноз погоды на 12 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 12 января:

  • Ужгород – пасмурно, ночью -10...-12, днем  -2...-4
  • Львов – снег, ночью -9...-11, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -10...-12, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4
  • Черновцы –  снег, ночью -10...-12, днем -2...-4
  • Хмельницкий – снег, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Луцк – снег, ночью -9...-11, днем -1...-3
  • Ровно –  снег, ночью -10...-12, днем -2...-4
  • Житомир – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4
  • Винница –  снег, ночью -10...-12, днем -1...-3
  • Одесса –  ясно, ночью -11...-13, днем -1...-3
  • Николаев – ясно, ночью -10...-12, днем -2...-4
  • Херсон – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Кропивницкий – снег, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Черкассы – снег, ночью -12...-14, днем -2...-4
  • Чернигов – снег, ночью -12...-14, днем -2...-4
  • Сумы – снег, ночью -11...-13, днем -3...-5
  • Полтава – снег, ночью -12...-14, днем -3...-5
  • Днепр – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Запорожье – ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Донецк –   ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Луганск – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Харьков – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5
  • Киев – снег, ночью -10...-12, днем -1...-3

13 января в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, ночью 12 января в восточных областях местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью в Украине 4-9° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях-около 0°. На 13 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12 января 10-15°, 13 января 4-9° мороза; днем 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 13 января:

  • Ужгород – снег, ночью -5...-7, днем  -1...-3
  • Львов – снег, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Ивано-Франковск –  снег, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Тернополь – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Черновцы –  снег, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Хмельницкий – снег, ночью -5...-7, днем 0...-2
  • Луцк – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Ровно –  снег, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Житомир – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Винница –  снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Одесса –  ясно, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Николаев – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Херсон – ясно, ночью -5...-7, днем  -1...+1
  • Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Кропивницкий – ясно, ночью -4...-6, днем -2...-4
  • Черкассы – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Чернигов – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Сумы – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Полтава – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Запорожье – ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Донецк –  ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Луганск – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Харьков – ясно, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

14 - 15 января прогнозируется небольшой (в Карпатах и на Закарпатье умеренный) снег, 14 января днем местами с дождем; в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 3° тепла, 15 января 0-6° мороза. В Крыму временами небольшой дождь и снег; температура ночью около 0°, днем 1-7° тепла. В столичном регионе 14 - 15 января небольшой снег, днем 14 января местами с дождем. Температура ночью 3-8° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 2° тепла, 15 января 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 января, Фото: meteo.gov.ua

 

На некоторых дорогах в Украине из-за снегопадов возникли заторы
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Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая

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Все по теме:

Снег, Синоптики, Гололед, Морозы, Метели, Погода на выходных, Погода 12-13 января.
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