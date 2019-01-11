Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий

Новости Украины: Ночь с 13 на 14 января по праву считается одной из самых мистических в году.

Многие гадали на Рождество 2019, хотя против этого категорически выступают религиозные люди. Но и грядущий праздник будет для многих поводом узнать свое будущее и спрогнозировать судьбу. По старой традиции, в ночь с 13 на 14 января 2019 года народ отмечает праздник — Старый Новый год. Этот праздник называют еще "богатый" или щедрый Васильев вечер.

Гадание на кольце, хлебе и крючке

Три предмета — крючок, кольцо и хлеб — кладут в миску с кусками белого хлеба, углем, камнями и прочими небольшими вещами в ночь с 13 на 14 января 2019 года. Миску накрывают полотенцем, затем девушки по очереди вытягивают с миски первую вещь, что попала в руку (каждый раз перед следующей девицей вещь возвращается в миску). Если попал кусочек хлеба – богатым будет муженек, вытянула колечко — красавец достанется, ну а ключ — не к добру: бедняк или убогий.

Гадание по собакам

Девушка остается в комнате одна, после чего туда впускают собаку. Если собака сразу подбежит к девушке, то семейная жизнь будет счастливой, если станет сначала нюхать пол – то муж будет сердитым, а семейная жизнь – несчастной, если же собака начнет ласкаться – то и муж будет ласковым.

Гадание по башмачку

Традиционное гадание, при котором девки кидали на дорогу любой предмет обуви. носок башмака, упавшего на землю, показывал, какую сторону девица выйдет замуж. Если башмак поворачивался носком к дому — не видать деве венца в этом году.

Гадание на разговорах

Девушки ходили по селу, где слышен был разговор, подходили к избе и прислушивались — о чем говорят, то и исполнится: в доме веселье — к веселой жизни, в доме брань — к ругани и т.п.

Гадание на расческе

Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами “Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы”. Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть в этом году замужем за тем человеком, который приснился.

Гадание: когда придется замуж

В старину легко могли узнать, когда девушке пора замуж идти. В сочельник надо было налить в стакан водицы. А возле стакана — по обе противоположные стороны, рядом со стенками ставили две свечки. При помощи маминого или бабушкиного обручального колечка, который подвязывали на волос девицы, узнавали будущее. Надо было опустить кольцо в стакан, чтобы не касалось поверхности воды. Колечко начинало потихонечку раскачиваться, а девица прислушивалась. Говаривали, что колечко могло пропеть имя будущего мужа и простучать дату свадьбы. Бывало, конечно, что не могли разгадать имя суженного, но тогда считали, сколько раз кольцо стукнет о стенку стакана: тогда и замуж девушке идти.

Гадание по воде

Нужно опустить кольцо в воду и выставить ее на ночь на мороз. Сколько будет бугорков на воде – столько будет и женихов в этом году. Если вода замерзла одной выпуклостью – скоро выйдешь замуж, а если плоско – для свадьбы еще не время.

Гадание на бубновом короле

Потребуется соответствующая карта, которую нужно спрятать под подушку и загадать на мужчину, которого хотите видеть своим мужем. Затем лечь спать. Что приснится предстоящей ночью, то и окажется вашим будущим. В эту ночь все сны вещие.

Гадание на свече

Для этого гадания понадобятся: восковая или парафиновая свеча, тазик с водой и обязательно твое присутствие. Зажги свечу и дождись, пока в ней не соберется достаточное количество расплавленного парафина или воска. Выключи свет для создания нужной атмосферы, а затем задай вопрос, что же тебя ожидает в этом году.

Потом возьми свечу и резко вылей из нее парафин или воск в тазик с водой. В воде образуется фигурка, которая и расскажет о будущих событиях. Достань ее из воды и внимательно рассмотри, подумай, на что она похожа и что может символизировать.

Если же ты не боишься мрачных предсказаний, то вот толкования фигур:

Крест — болезнь; если его очертания нечеткие, то в скором времени следует готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны жизни.

Распускающийся цветок — свадьба через год.

Животное — в близком окружении появился недоброжелатель.

Россыпь мелких звездочек — удача в делах.

Полоски с размытыми краями — поездка, командировка, переезд, путешествие.

Человеческая фигура — скорое появление нового друга.

Гадание на ореховой скорлупе

Перед тем как начинать гадать на Старый Новый год, напиши на бумажных полосках ожидаемые события в этом году. К примеру, путешествие, хорошие оценки, блестящая презентация, повышение зарплаты, здоровье, выигрыш в лотерее или розыгрыше, долгожданный подарок (можно даже перечислить на разных листиках), ну и опять-таки - стоит включить фантазию!

Затем прикрепи эти бумажные полоски на стенки миски или тазика с водой. Возьми половину скорлупы грецкого ореха и помести в нее кусочек маленькой свечи. Можно ограничиться и обычной чайной свечкой. Зажги свечу и опусти лодочку в воду! К какой бумажке она подплывет, какое желание загорится - то и сбудется!

Другие гадания на Старый Новый год 2019

Гадальщицы помещают каждая свою луковицу корневой частью в стакан с водой и наблюдают, чья прорастет быстрее. Та, по примете, первой выйдет замуж.

Незамужние девицы вывешивали полотенце за окно, если утром оно оказывалось влажным. выйти девице замуж в этом году.

Выйдя из дома, полагалось спросить имя первого встречного. Его имя совпадет с именем будущего мужа.