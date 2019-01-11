В Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль

Новости Украины: Семья журналиста Романа Кисиля попала в ДТП в Польше, в результате чего ушли из жизни сам журналист и его мать.

В результате ДТП в Польше погиб журналист, бывший корреспондент агентства УНИАН Роман Кисиль. Отмечается, что среди погибших числится и его мать. Об этом сообщила первый секретарь в Посольстве Украины в Польше Светлана Крыса.

По имеющееся у нее информации, ДТП случилось на въезде в польский городок Илжа под Радомом. «Это было вчера в 4:50 утра», - сказала она.

Дипломат также отметила, что вместе с Романом в машине находились его жена, ребенок и мать. Жена и ребенок госпитализированы в больницу в городе Радом.

"В ДТП погиб Роман Кисиль, его мама. Жена в реанимации в больнице, ребенок в хорошем состоянии тоже находится в больнице", - сообщила Крыса. Жену Романа в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу города Радом. "В настоящее время я занимаюсь тем, что посещаю их. Решается вопрос о транспортировке жены в другую больницу, ближе к Варшаве, или, если будет возможность, и в саму Варшаву. Семье оказано содействие. Всяческое содействие оказывается сейчас", - отметила дипломат.