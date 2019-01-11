Госкино объявило конкурс на получения гранта Президента в сфере кинематографа

Новости Украины: Объявили конкурс на грант Президента в области кино.

Государственное агентство Украины по вопросам кино объявило прием документов на участие в конкурсе на получение гранта Президента Украины в области кинематографии.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

"Цель конкурса – оказание государственной финансовой поддержки молодым деятелям искусства для создания и реализации социально значимых творческих кинематографических проектов. Грант может получить молодой деятель в области кинематографии возрасте до 35 лет. Для участия в конкурсе претенденты должны подать документы в Государственное агентство Украины по вопросам кино в срок с 14 января по 14 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общий объем средств, предусмотренный на выплату трех грантов Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов в 2019 году составляет 220 тысяч гривен.

Перечень документов и условия подачи - по ссылке.

Конкурс проводится согласно указу Президента Украины от 6 февраля 1999 года № 127/99.