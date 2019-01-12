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Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019

Старый Новый год 2018: лучшие посевалки на украинском и русском языках

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Старый Новый год 2018: лучшие посевалки на украинском и русском языках
12:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Традиционно утром, 14 января, в день Старого нового года мужчины ходят посевать. Посевают до полудня.

В ночь перед Старым Новым годом украинцы ходят в гости и поют щедровки, а утром 14 января - посевают (засевают). Это старинный обряд, целью которого является поздравление хозяев дома и пожелание им богатого урожая.

 

По традиции посевать должны мужчины - как дети, так и взрослые. Во время исполнения посевалок (засевалок) хозяев дома нужно обсыпать зерном - это символизирует хороший урожай. Таким образом посевальщики желают, чтобы хорошо жито родилось.

 

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

Лучшие поздравления на Старый Новый год 2019 в стихах

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сієм вам зерном,

Щоби рік був із вином.

Від їди щоб стіл ломився,

І щоб хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб в хаті, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле - копнами,

На столе - пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019

Сею, сею, посеваю

Овсом, пшеницей, рожью,

Милостью божью!

На крутой творожок

Пастуху на пирожок!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год -

Пусть добро он принесет!

Мы желаем по старинке:

Плодовитости - скотинке,

Теплой будки - собачонке,

Блюдце молока - котенку,

Горсть пшеницы - петушку,

Девку красную - дружку,

Деток малых - папе с мамой,

Бабушке - внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

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Праздник, Посевалки, 14 января, 13 января, Ночь с 13 на 14 января, Посевалки на Старый Новый год, Старый Новый год 2019, Лучшие посевалки на украинском языке, Лучшие посевалки на русском языке.
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