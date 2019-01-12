Старый Новый год 2018: лучшие посевалки на украинском и русском языках

В ночь перед Старым Новым годом украинцы ходят в гости и поют щедровки, а утром 14 января - посевают (засевают). Это старинный обряд, целью которого является поздравление хозяев дома и пожелание им богатого урожая.
По традиции посевать должны мужчины - как дети, так и взрослые. Во время исполнения посевалок (засевалок) хозяев дома нужно обсыпать зерном - это символизирует хороший урожай. Таким образом посевальщики желают, чтобы хорошо жито родилось.
Сійся родися жито-пшениця,
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Щоб вам вродило краще, як торік, –
У полі – зерном, у дома – добром,
В печі – пирогами, на столі – хлібами,
Хай буде ваша хата радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями!
Ми прийшли вас посівати,
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сієм вам зерном,
Щоби рік був із вином.
Від їди щоб стіл ломився,
І щоб хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб в хаті, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье -
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле - копнами,
На столе - пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
Сею, сею, посеваю
Овсом, пшеницей, рожью,
Милостью божью!
На крутой творожок
Пастуху на пирожок!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год -
Пусть добро он принесет!
Мы желаем по старинке:
Плодовитости - скотинке,
Теплой будки - собачонке,
Блюдце молока - котенку,
Горсть пшеницы - петушку,
Девку красную - дружку,
Деток малых - папе с мамой,
Бабушке - внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!