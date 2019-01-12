Скачать
Суббота, 12.01.2019
Украина отстаивает активную позицию в реформировании Совбеза ООН
Украина отстаивает активную позицию в реформировании Совбеза ООН
Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине
Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине
Первой из украинок на Australian Open-2019 стартует Леся Цуренко
Первой из украинок на Australian Open-2019 стартует Леся Цуренко
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры

Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год

Смотрите фото (5)
Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
14:28 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни ожидаются небольшие снегопады, на юго-востоке немного похолодает.

В ближайшие сутки, 12 января, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, холодный воздух охватит большую часть страны, поэтому в юго-восточной половине температура опять снизится, сообщает Укргидрометцентр. В субботу в Украине пройдет небольшой снег, ночью в восточной части умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, лишь днем в южной части без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в восточной части, местами в западных, днем и в северных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях и в Приазовье местами 2-7° мороза; днем 0-5°, на севере Левобережья местами 6-8° мороза; в Крыму ночью 0-3 мороза, днем 1-3° тепла, В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, утром, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 2-4° мороза.

Прогноз погоды на 12 января, Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 13 января, в Украине местами небольшой снег, лишь в южной части без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура в восточных, южных, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях ночью 5-10° , днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 7-11° мороза, днем 4-8 ° мороза). В Киеве в воскресенье местами небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования

Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 13 января:

  • Ужгород – снег, ночью -5...-7, днем  -1...-3
  • Львов – снег, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Ивано-Франковск –  снег, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Тернополь – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Черновцы –  снег, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Хмельницкий – снег, ночью -5...-7, днем 0...-2
  • Луцк – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Ровно –  снег, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Житомир – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Винница –  снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Одесса –  ясно, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Николаев – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Херсон – ясно, ночью -5...-7, днем  -1...+1
  • Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Кропивницкий – ясно, ночью -4...-6, днем -2...-4
  • Черкассы – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Чернигов – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Сумы – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Полтава – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Запорожье – ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Донецк –  ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Луганск – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Харьков – ясно, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что атмосферный фронт накроет Украину, непогода ожидается в западных и северных областях страны. Об этом она написала в Facebook.

“Атмосферный фронт – уже вдоль западной границы Украины. Именно он сделает субботу в западных и северных областях снежной. Киевляне! Суббота со снегом и метелями. Коммунальщикам погода – не очень, а вот гражданам, которые гуляют, – классическая зима”, – отметила она.

Мощь стихии: самые страшные облака (Фото)
Мощь стихии: самые страшные облака (Фото)Читать полностью

Синоптик добавила, что водителям следует взять с собой щетки – чистить автомобили, а дворникам и пригородным жителям частных домов придется потрудиться – расчищать снег.

Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий

В Карпатах 13-14 января ожидается значительное лавинная опасность и существует угроза схода снега на дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 11 января в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

В связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

14 - 15 января прогнозируется небольшой (в Карпатах и на Закарпатье умеренный) снег, 14 января днем местами с дождем; в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 3° тепла, 15 января 0-6° мороза. В Крыму временами небольшой дождь и снег; температура ночью около 0°, днем 1-7° тепла. В столичном регионе 14 - 15 января небольшой снег, днем 14 января местами с дождем. Температура ночью 3-8° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 2° тепла, 15 января 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Погода, Снег, Синоптики, Снегопады, Морозы, Прогноз погоды, Погода 13 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
03 Известный российский актер Павел Прилучный побил свою жену и не выпускал из дому
04 Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки
05 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь