Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни ожидаются небольшие снегопады, на юго-востоке немного похолодает.

В ближайшие сутки, 12 января, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, холодный воздух охватит большую часть страны, поэтому в юго-восточной половине температура опять снизится, сообщает Укргидрометцентр. В субботу в Украине пройдет небольшой снег, ночью в восточной части умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, лишь днем в южной части без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в восточной части, местами в западных, днем и в северных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях и в Приазовье местами 2-7° мороза; днем 0-5°, на севере Левобережья местами 6-8° мороза; в Крыму ночью 0-3 мороза, днем 1-3° тепла, В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, утром, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 2-4° мороза.

Прогноз погоды на 12 января, Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 13 января, в Украине местами небольшой снег, лишь в южной части без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура в восточных, южных, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях ночью 5-10° , днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 7-11° мороза, днем 4-8 ° мороза). В Киеве в воскресенье местами небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 13 января:

Ужгород – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Львов – снег, ночью -5...-7, днем 0...+2

– снег, ночью -5...-7, днем 0...+2 Ивано-Франковск – снег, ночью -5...-7, днем 0...+2

– снег, ночью -5...-7, днем 0...+2 Тернополь – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

– снег, ночью -4...-6, днем -1...+1 Черновцы – снег, ночью -6...-8, днем -1...+1

– снег, ночью -6...-8, днем -1...+1 Хмельницкий – снег, ночью -5...-7, днем 0...-2

– снег, ночью -5...-7, днем 0...-2 Луцк – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...-2 Ровно – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

– снег, ночью -4...-6, днем -1...+1 Житомир – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...-2 Винница – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

– снег, ночью -4...-6, днем -1...-3 Одесса – ясно, ночью -5...-7, днем 0...+2

– ясно, ночью -5...-7, днем 0...+2 Николаев – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2

– снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2 Херсон – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

– ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1 Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2

– ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2 Кропивницкий – ясно, ночью -4...-6, днем -2...-4

– ясно, ночью -4...-6, днем -2...-4 Черкассы – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Чернигов – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Сумы – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Полтава – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Запорожье – ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2

– ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2 Донецк – ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2

– ясно, ночью -4...-6, днем 0...-2 Луганск – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Харьков – ясно, ночью -6...-8, днем -3...-5

– ясно, ночью -6...-8, днем -3...-5 Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что атмосферный фронт накроет Украину, непогода ожидается в западных и северных областях страны. Об этом она написала в Facebook.

“Атмосферный фронт – уже вдоль западной границы Украины. Именно он сделает субботу в западных и северных областях снежной. Киевляне! Суббота со снегом и метелями. Коммунальщикам погода – не очень, а вот гражданам, которые гуляют, – классическая зима”, – отметила она.

Синоптик добавила, что водителям следует взять с собой щетки – чистить автомобили, а дворникам и пригородным жителям частных домов придется потрудиться – расчищать снег.

В Карпатах 13-14 января ожидается значительное лавинная опасность и существует угроза схода снега на дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 11 января в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

В связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

14 - 15 января прогнозируется небольшой (в Карпатах и на Закарпатье умеренный) снег, 14 января днем местами с дождем; в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 3° тепла, 15 января 0-6° мороза. В Крыму временами небольшой дождь и снег; температура ночью около 0°, днем 1-7° тепла. В столичном регионе 14 - 15 января небольшой снег, днем 14 января местами с дождем. Температура ночью 3-8° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 2° тепла, 15 января 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая