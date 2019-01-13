Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут

На территорию Украины в ближайшие сутки 13 января начнет поступать более теплый и влажный воздух с северо-запада; морозы ослабеют, сообщает Укргидрометцентр. Местами пройдет небольшой снег, на Закарпатье и Карпатах – умеренный снег, лишь в южной части без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Температура ночью 2-8° морозу, в восточной части и Карпатах 9-14° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.
В Киеве 13 января местами ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 13 января:
В Украине 14 января ночью в западной части, днём по всей территории страны прогнозируется небольшой снег, днём на западе и юге с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днем 0-5° мороза, в южных и западных областях до 3° тепла.
В Киеве 14 января ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах ожеледица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.
Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua
15 января прогнозируется небольшой (в Карпатах и на Закарпатье умеренный) снег, 14 января днем местами с дождем; в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 3° тепла, 15 января 0-6° мороза. В Крыму временами небольшой дождь и снег; температура ночью около 0°, днем 1-7° тепла. В столичном регионе 14 - 15 января небольшой снег, днем 14 января местами с дождем. Температура ночью 3-8° мороза; днем 14 января от 3° мороза до 2° тепла, 15 января 1-6° мороза.
Прогноз погоды на 15 января, Фото: meteo.gov.ua
В Украине в течение 16 января и ночью 17 января небольшой, на востоке умеренный снег, днем 17 января без существенных осадков. Температура ночью и днем 0-6° мороза ( ночью 16 января до 9° мороза, днем 17 января от 3° мороза до 3° тепла). В столичном регионе небольшой снег, лишь днем 17 января без существенных осадков. Температура ночью и днем 0-6° мороза ( ночью 16 января до 9° мороза, днем 17 января от 3° мороза до 3° тепла).
Прогноз погоды на 16 января, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.
В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.
Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холода держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.