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Стало известно, сколько Польша выдала украинцам виз в 2018 году

Стало известно, сколько Польша выдала украинцам виз в 2018 году
16:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: napolshu.com

Новости Украины: В МИД Польши сообщили, что за 2018 год польские консульские учреждения в Украине выдали жителям Украины 876 тыс. 64 визы.

Польские консульские учреждения в Украине в 2018 году выдали украинцам в целом 876 тыс. 64 визы, из которых национальных – 97,2%, шенгенских - 2,8%. Об этом сообщили в МИД Польши.

Больше всего виз в 2018 году выдало консульство Польши во Львове - почти 278 тыс. (31,7%). Кроме того, в Луцке выдано около 179 тыс. виз (более 20%), в Харькове - более 145 тыс. виз (16,6%), в Виннице - почти 130 тыс. виз (14,8%). Меньше всего виз выдано польскими консульскими учреждениями в Киеве - более 87 тыс. (почти 10%) и в Одессе - свыше 57 тыс. (более 6,5%).

Процент отказов составил 3,4% (около 31 тыс.) от общего количества поданных визовых анкет.

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По сравнению с 2017 годом количество выданных виз в польских консульских учреждениях в прошлом году уменьшилось примерно на 240 тыс. Это, в частности, связано с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС, в том числе и в Польшу.

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Польша, Украинцы, Визы, Количество, Выдача.
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