Порошенко отметил трех митрополитов госнаградами

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами митрополитов Владимира Шостацкого, Александра Драбинко и Степана Абрамчука.

Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами Украины трех митрополитов. Соответствующий указ "О награждении государственными наградами Украины" №7/2019 опубликован на сайте Главы государства.

Согласно указу, Президент постановил наградить "за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной Церкви Украины, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу" трех митрополитов.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден Владимир Шостацкий (Симеон), орденом князя Ярослава Мудрого V степени - Александр Драбинко (Александр) и орденом "За заслуги" II степени - Степан Абрамчук (Андрей).

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени Вселенского патриарха, архиепископа Константинополя – Нового Рима Варфоломея.

В свою очередь Вселенский патриарх вручил главе Украинского государства памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.

Также, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени были награждены митрополит Бурский, ипертим и экзарх Вифинии Елпидофорос и митрополит Галльский Эммануил.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церкви в США, экзарх Вселенского патриарха в Украине Даниил и епископ Эдмонтонского и Западной епархии Украинской православной церкви Канады, экзарх Вселенского патриарха в Украине Илларион.

Президент также вручил орден "За заслуги" III степени митрополиту Адрианополиса, директору представительства Вселенского патриархата в Афинах Амфилохию, патриаршему диакону, заместителю Главного секретаря Святого и Священного синода Константинопольской православной церкви Вселенского патриархата Грегориосу и митрополиту Пергамскому Иоанну.