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Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день

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Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
08:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 14 января - отмечается Старый Новый год, и считается, что Рождественские Святки достигли своего апогея.

Василий является покровителем свиней, а потому 14 января молятся за то, чтобы домашние животные не болели. Также говорят: "Пришел Васильев день, и зиме пришла середка". Старались провести этот день как можно веселее. На столе в праздник обязательно должна быть свиная голова.

Также 14 января в православной церкви отмечается Обрезание Господне. В Писании сказано, что на восьмой день от Рождества Святой Младенец был обрезан и наречен именем Иисус, которое означает "Спаситель". Сопутствуют этому дню приметы и традиции.

По одной старинной традиции 14 января варится кутья - специальная каша с добавлением крупны, изюма, меда и орехов. Хозяйки издавна примечали, что если горшок с кутьей достали из печи, а он треснул, то это приведет к несчастью. Сама каша, получившаяся наваристой и вкусной, предвещает скорую свадьбу детей. Если каша 14 января горчит – жди дурных новостей. Если предсказание было хорошим, кутью съедали всей семьей. Чтобы плохие предсказания не сбылись, горшок с кашей выбрасывали в прорубь.

День Святого Василия 2019

Праздник Василия также отмечается 14 января. Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием среди славян. Частица мощей святителя Василия и поныне пребывает в Почаевской Лавре. Он известен тем, что творил чудеса исцелений, а также своими молитвами спасал многих грешников. Святитель Василий Великий почитается славянами как раз 14 января. В День Василия Великого идет перекличка с Рождественскими колядами, поэтому молодежь по обычаю ходит по домам, щедруя и собирая вкусности.

Кстати, что девушек Васильев день был весьма важным, считалось, что гадания на Васильев день всегда сбываются.

Что нельзя делать на Старый Новый год:

1. В этот день не стоит произносить слово "тринадцать".

2. Нельзя обижаться и быть злопамятным.

3. Нельзя ссориться и ругаться.

4. В Старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год вы будете должником.

День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления

5. Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина, поэтому посевать ходят только мальчики.

6. В этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.

7. Не выносите в этот вечер из дома мусор.

На Старый Новый год за столом принято собираться всей семьей. Родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны исполниться в новом году.

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