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Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции
Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции

Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции

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Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции
14:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Крещение Господне входит в число главных двенадцати христианских праздников.

Крещение в 2019 году, как и в другие годы, в соответствии с православным календарем отмечается 19 января, и начинается накануне, с Сочельника.

Крещение Господне завершает Рождественские святки и начинается строгим постом, который подготавливает верующих к другому большому церковному празднику — Богоявлению. Вечером, накануне торжества, семья собирается за одним столом, на котором должны быть только постные угощения. Днем православные отправляются на праздничную службу, после чего наполняют сосуды святой водой. Считается, что простая вода, взятая даже из обычного водоема, в этот день приобретает особые целительные свойства. С ней связан и главный крещенский обряд — купание.

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Католическое Крещение 2019: суть праздника

Праздник Крещения посвящен событиям, описанным в Евангелии.

Иисус Христос пришел к Иоанну Предтече на реку Иордан, чтобы креститься. Согласно церковному учению, после обряда, когда Христос выходил из воды, явился Святой Дух в виде голубя, который сошел на Христа. С неба раздался голос Бога: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". Так людям впервые явилась вся Святая Троица.

На Крещение христиане обязательно посещают Мессу в храме.

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Семейные традиции

Крещение Господне – праздник семейный. Поэтому отмечать его следует в кругу семьи. Считается, что если несколько поколений соберутся вместе под одной крышей, то семья проживет в таком же составе до следующего года.

На праздничном столе должно присутствовать 12 блюд. Конечно же, это кутья в любых вариациях и пироги с овощными начинками. Из напитков - ягодный морс или чай из меда и малины.

После ужина все благодарят Бога за хлеб и выпускают из клетки белого голубя. Считается, что таким образом люди "отпускают" рождественские праздники.

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