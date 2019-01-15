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День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления

День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления

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День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
07:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя каждого человека имеет определенное значение. Большинство современных имен пришло с древних языков, и значат определенные качества характера или склонности.

Имя Сергей имеет различные версии происхождения. По первой, самой распространённой версии, имя Сергей происходит от римского родового имени Sergius, которое является римским родовым именем, происходит от Сергии. Сергии – это древний римский патрицианский род, ведущий, по преданию, свою родословную от троянцев. В переводе с латинского языка означает "высокий", "знатный".

По следующей версии, имя Сергей – это современная форма устаревшего имени Сергий, которое произошло от латинского "servi dei", в переводе означающее "слуга Бога". Как один из вариантов этой версии – имя Сергей произошло от латинского "Servus", что переводится как "слуга".

Мало встретишь людей столь же общительных и открытых миру, как Сергей. Он обладает глубиной чувств и порой непредсказуемо себя ведет. Из Сергея может выйти неплохой креативщик – он легко выдвигает новые идеи, в состоянии самостоятельно реализовать каждую из них. Можете быть уверены, что все, кого он привлечет к процессу воплощения, пройдут с его стороны тщательный отбор. Сергею не свойственно скрывать или пытаться иначе преподнести все грани своего характера, поэтому и хорошее, и плохое в нем всегда на виду.

Однако чувства Сергей пытается держать в себе. Ему приятнее и легче действовать, чем проявлять какие-либо эмоции. Способность к участию и тактичность появляется у этого мужчины лишь в солидном возрасте. Сергей считает себя хитрым человеком, но он часто недооценивает оппонента и попадает впросак. Жизнь Сереже известна хорошо, но отдельного человека ему понять сложно.

Для работодателя Сергей – ценный работник. Он очень обязателен и добросовестен. Первое его стремление при удачном трудоустройстве – это обустройство и наладка рабочего процесса. Однако со своим мнением он не будет соваться ко всем и каждому.

Обидеть Сергея несложно, даже мелочь может испортить ему настроение. С проблемами он чаще старается справиться в одиночку, не полагаясь ни на кого. Своих друзей Сергей очень ценит и всегда готов оказать им помощь. Женщины и веселые застолья находятся в центре увлечений мужчины с этим именем, но он не показывает этого окружающим.

Поздравления

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

С Днём ангела тебя, Серёжа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

Сергей, в твой праздник замечательный

Ты поздравленья прими.

Побед желаю основательных,

И встреч с хорошими людьми.

Счастливых дней, красивых праздников,

Большой и искренней любви.

И чтоб события прекрасные

Венчали все года твои!

Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновенье.

Ты усади гостей за стол – И ждет огромное везенье!

Пусть не пугают жизни ураганы,

Страстей цунами, дел девятый вал,

Пускай, Серёжа, поздно или рано

Свершится то, что долго ожидал.

Пусть по плечу все будут испытанья,

Пускай судьба тебе благоволит,

Пускай твои все сбудутся желанья,

И будет путь любой тебе открыт.

Я желаю тебе в День рожденья, Сергей:Оставайся мужчиной и дальше,Если знаешь, что прав – говори, не робей,Обходись без обмана и фальши,Уважай всех друзей и семью береги,Будь с любимой порядочным, честным,На работу всегда, как на праздник беги!Сделай каждый свой день интересным!

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С именинами, Сергей,

Я сердечно поздравляю!

Светлых и чудесных дней,

Радости большой желаю!

Не болеть и не грустить,

Не искать на то причины,

Долго и счастливо жить,

Покорять судьбы вершины!

День Ангела, который ты встречаешь,

Счастливой датой в жизнь твою войдет.

И все хорошее, о чем мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть придет.

И счастья распахнутся двери,

И все, что будет прожито, — не зря.

Ты должен знать одно: в тебя, Сергей, мы верим!

И поздравляем с праздником тебя!

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