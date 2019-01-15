Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019

Новости Украины: Основные правила купания на Крещения 2019.

Вода - это главный символ праздника. Она наделяется в этот день чудодейственными свойствами, которые позволяют ей не портиться со временем. Поэтому её и называют святой или священной.

Вода, освященная 18 января, ничем не отличается от воды, освященной 19 января. То, что освящают воду два раза, получилось исторически: первый раз - накануне Крещения в храме, в Крещенский сочельник, потому что уже совершается литургия. А второй раз - по обычаю - шли освящать живую воду - источники, озера, реки, рубили во льду проруби, украшали их, возводили чуть ли не часовни из льда.

В народе бытует мнение, что вода становится священной с 00.00 ночи. Но это не так. Обычно вода становится особенной примерно с 18 часов 18 января и сохраняет свои свойства до обеда 19 января. Потом вода в реках и других крупных водоемах становится «обычной». Можно взять воду в храме в день самого праздника, после водосвятия, но, поскольку по уставу праздник продолжается неделю, в течение этих дней можно приходить и брать святую воду. Если же вы решили просто набрать воды из-под крана, то сделать это нужно во временном промежутке с 00.10. до 01.30. в ночь с 18-го на 19-ое января. Заготавливать воду можно и позже, но именно это время считается наилучшим. Вода с Крещения не портится, не имеет запаха и может храниться в течение года - этот факт до сих пор ставить в тупик науку.



Тем, кто принял решение впервые окунуться в прорубь, желательно знать, когда купаться с 18 на 19 число, дабы ледяная вода принесла максимальную пользу организму. Говорят, что самое оптимальное время для окунания - это период с полуночи до полвторого ночи 19 февраля. Но далеко не всем можно купаться в проруби на Крещение. Медицинские противопоказания для осуществления данного действия актуальны для тех, кто имеет следующие проблемы со здоровьем:

Сердечно сосудистая система: порок сердца, ишемическая болезнь, гипертония, инфаркт

Нервная система: эпилепсия, неврит, склероз сосудов головного мозга

Эндокринная система: сахарный диабет

Опорно-двигательный аппарат: остеоартроз, ревматизм, радикулит

Система органов дыхания: бронхит, астма, отит Мочевыделительная система: почечная недостаточность, простатит, аденома простаты, цистит.

Купаться с 18 на 19 января можно в любом открытом водоеме. Большинство священников утром 19 января после окончания литургии отправляются к ближайшим рекам или озерам для их освящения. Предварительно в них делается специальная прорубь в виде креста, которую называют иордань. Водоосвящение проводится с помощью специальных молитв и троекратного погружения креста в воду. После этого все желающие, которые знают, как правильно купаться в проруби на Крещение Христово, могут окунуться в воду.

Верующий человек должен спуститься на последнюю ступеньку лестницы, установленной в иордани. После этого он должен перекреститься и трижды с головой окунуться в прорубь со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа."

Следует помнить основные правила купания на Крещения:

купаться в Крещение можно лишь в проруби, где обустроен специальный вход в воду;

никогда не ходите купаться на Крещение в одиночестве, рядом должен быть человек, который сможет помочь, если нужно;

перед купанием запрещены алкоголь и сигареты, не стоит купаться на голодный желудок или сразу после принятия пищи;

возьмите с собой плед, а также удобную для переодевания одежду.

Для неподготовленного человека купание в день, когда наступает Крещение должно ограничиться одной минутой контакта организма с ледяной водой. Детям до трёх лет окунаться в ледяную воду вообще нельзя из-за возможного переохлаждения организма. Крещение Христа в Иордане стало началом зарождения веры и христианской религии. Веры в Триединство Бога: Отца, Сына и Святого духа… Этот исторический момент, описанный в библейских заветах послужил тому, что человечество начало верить в жизнь духовную и вечную…Но уже на небесах, а не на земле.