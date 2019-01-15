Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019

Новости Украины: Народные приметы и обычаи, которые соблюдаются на Крещение Господне 2019.

19 января православными христианами празднуется Крещение Господне. История праздника известна многим. Многие этот день сравнивают с Рождественским сочельником. Так, в древности Крещению предшествовал пост, а праздничный ужин начинался только после того, как на небе появится первая звезда. Однако на стол заботливые хозяйки подавали только постные блюда. Кутя также готовилась постная, поэтому и назвали её "Голодная кутья". Согласно обычаю 18 января готовилась последняя кутья, и уже до следующего дня, пока не освятят воду в реке, нужно было голодать.

С древних времен сохранился обряд - с 18 на 19 число следить за водой. Если она колышется, нужно взглянуть в небо, так как там происходит божественная благодать. По предположениям, реально загадать желание, которое обязательно сбудется. В преддверии Крещения нечистая сила пытается разными способами проникнуть в дом, чтоб нанести вред окружению. В жилом пространстве она принимает разное обличье. С целью защититься, рекомендуется 18 января нарисовать на двери мелом крест. Полагали, что такой знак защитит от большой беды.

В старину, люди присматривались, какая живность попадается на пути Иорданской процессии. Если перед хоругвями пролетали воробьи, то пророчили несчастливый год для детей, если грачи - для молодого населения, а если пролетали гуси - считалось, что болеть будут старики.

Считалось если во время службы у реки идет снег, то на следующий год будет хлебородным и медоносным. Если на Крещение деревья были покрыты инеем, весной старались сеять озимую пшеницу в этот же день недели - урожай будет богатым. Раньше в этот день пристально следили за погодой в этот день. Если был ясный день, то год будет неурожайным, если была оттепель, то урожайный, а в случаях, когда ночью было много звезд на небе, то все ждали сухое лето и урожай на горох и ягоды. Полный месяц - к большому весеннему разливу. Если же в этот день ветер дул с юга, то все ожидали грозовое лето.

Помимо наблюдений за природными перипетиями, наши предки заметили ещё несколько суеверий бытового характера, которые имеют свойство сбываться. В частности, если в этот день одолжить деньги, то целый год семья будет иметь материальные проблемы.

В старину считалось, что после Рождественских праздников нельзя хранить пепел. Вечером на Крещение его выносили на реку и высыпали на лед, чтобы не было весь год пожаров. Предки верили, что после освящения водоемов - нечисть из них убегает и остаются на земле до тех пор, пока женщины не придут на реку стирать белье. Поэтому раньше женщины старались не стирать в течение целой недели после Крещения - чтоб больше нечисти замерзло.

Считалось, что тот человек, которого в этот день крестят, будет счастлив всю оставшуюся жизнь. Хорошим знаком служило, если в этот день молодые договариваются о свадьбе: "Крещенское рукобитье - к счастливой семье".