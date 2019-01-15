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Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник

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Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
12:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В субботу, 19 января, христиане восточного обряда отмечают Крещение, или Богоявление Господнее.

Этот праздник отмечается в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан.Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Крестил Христа пророк Иоанн, сразу узнавший в нем Спасителя, ожидаемого еврейским народом.

По преданию, когда Иисус вышел из воды, на него в виде голубя сошел святой дух, а голос с небес свидетельствовал о нем как о сыне божием. 

Отсюда и второе название праздника – Богоявление, поскольку, убеждены верующие, именно так людям явился Бог в трех лицах: отца, говорившего с небес, сына-Христа и святого духа в виде голубя.

Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю.

Что нельзя делать 19 января в день Крещения Господнего:

- нельзя пить спиртное

- нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия

- нельзя ругаться, кричать, сквернословить и думать о дурном

- купаться надо с чистыми помыслами

- нельзя плакать в этот день, ведь, как гласит примета, будешь плакать целый год до следующего Крещения

- нельзя убирать, работать, вязать и шить

- нельзя стирать, так как можно осквернить или даже обидеть воду

- нельзя гадать.

Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции

Обычаи на Крещение:

В полночь перед Крещением вода в реках, как верили крестьяне, волнуется. Вся набранная из реки в полночь перед Крещением вода –целебная; селяне хранили ее за образами и использовали в случае ранения или тяжелой болезни.

Утром в церкви происходит богослужение. По Богослужении весь народ идет процессией на речку к кресту. Впереди несут деревянный церковный крест и хоругви, хор поет "Глас Господа ...", за хором идет священник, приложив золотой крест ко лбу, а за священником – народ.

К реке на Крещение идут все: старые, молодые и дети. Каждый несет с собой бутылку, чтобы набрать воды.

После недолгой службы священник погружает в прорубь крест, а в это время хор громко поет: "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи ..." В свою очередь охотники стреляют из ружей, а ребята выпускают из рук голубей, которые тучей летают над "Иорданью" .

Крещение Господне 2019: традиции праздника и обряды ритуального омовения

Когда вода освящена, люди подходят к проруби и набирают в свою посуду воду.

От древнейших времен христианская Церковь считает освященную иорданскую воду за большую святость. Ее берегут целый год, ласково называя "водичкой-йорданичкой". Эта вода имеет силу очищать и исцелять душу и тело человека. Иорданской водой также сбрызгиваем дом, чтобы обходило всякое несчастье и хорошо велось в доме.

Кстати, все более или менее значительные церковные праздники сопровождаются освящением воды. Впервые человек погружается в святую воду во время крещения, обычно вскоре после рождения. Таким образом человек "обновляется" для будущей достойной жизни. Святая вода обязательно должна присутствовать во время освящения храмов, жилых и хозяйственных построек, а также всех предметов, используемых во время богослужения.

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