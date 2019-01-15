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Крещение Господне 2019: народные приметы

Крещение Господне 2019: народные приметы
14:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Многие приметы на Крещение Господне связаны с природными явлениями.

С Крещением Господнем, как и с Рождеством да Святками, связано немало народных примет и поверий. Не стоит считать, что им всем можно слепо доверять. Да и многие из них, особенно связанные с поверьями на будущий урожай, для жителей современных городов уже не имеют большой актуальности. Так что, давайте поговорим исключительно о тех приметах, которые тем или иным образом могут повлиять на нашу жизнь: о поверьях, связанных с погодой, достатком, благополучием в работе и личных делах.

Яркие звезды на небе

Хотите узнать, теплыми ли будут следующие месяцы? Взгляните на небо. Если звезды светят ярко-ярко — погода летом будет сухая и жаркая, весна начнется рано, а "бабье лето" продлится дольше положенного ему срока. Впрочем, яркие звезды на небе в крещенский сочельник свидетельствуют еще и о том, что год будет спокойным, без больших политических и экономических потрясений.

Полнолуние

Если Крещение выпадает на полнолуние — опасайтесь наводнения и разлива рек. Очень актуальная примета и для наших дней. Правда, старики утверждают, что полная луна еще и помощник в финансовых делах. Предприниматели, не забудьте взглянуть в крещенский вечерок на небо!

Крещение Господне 2019: традиции праздника и обряды ритуального омовения

Новолуние

Если Крещение совпадает с новолунием — ждите долгих морозов. Весна будет дождливой и слякотной, а лето — прохладным. Новолуние также свидетельствует о том, что природа начинает новый цикл развития. В этом году у вас, (особенно, если вы родились на новолуние), тоже могут произойти какие-либо события, которые полностью изменят привычный уклад вашей жизни.

Снегопад

Много снега на Крещение — к крепкому здоровью! Талый крещенский снег, как и крещенская вода, имеет мощную исцеляющую силу, которую не теряет весь год. Лечить им можно и болезни суставов, и накожные заболевания, и порезы, и ожоги.

И, напоследок, парочка народных поверий, связанных с личной жизнью и финансовым благополучием.

Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник

Примета на суженого

В старину девушка на выданье в канун Крещения выходила из дома. Если первый мужчина, который ей встречался на пути, был молод и хорош собой — значит, свадьба не за горами. Если же он был стар и немощен — в этом году замужеству не бывать.

Примета на благополучие

Слышите на Крещение беспрестанный лай собак? Это к благополучию и материальному достатку. Собаки просто зовут вас на охоту, обещая хорошую добычу. Это не значит, что немедленно надо брать ружье и отправляться в лес. Вашей "добычей" может быть успешная сделка в бизнесе, гонорар, новая высокооплачиваемая работа или неожиданное наследство.

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Праздник, Приметы, Народные приметы, 19 января, Крещение Господне 2019, Приметы на Крещение Господне, Народные приметы на Крещение.
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