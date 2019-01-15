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Вторник, 15.01.2019

"Слава Украине!": Как встречали пленных украинских моряков в суде РФ (Видео)

Когда украинских моряков вели по коридору Лефортовского суда в Москве, им аплодировали. Украинским морякам аплодировали во время того, как их вели по коридору Лефортовского суда в Москве, сообщает InfoResist. Кроме того, в поддержку украинских моряков под стенами суда провели акции с требованием освободить их. На плакатах участников акции можно было увидеть такие слоганы как Освободить украинских моряков из российских тюрем. Во время заседания суда четверо украинцев отказались отвечать на вопросы, которые не связаны с установкой их личности. Заседания проводят в закрытом режиме, однако один из адвокатов обратил внимание на то, что в материалах дела не присутствуют документы с грифом "Секретно", а потому причин для проведения закрытого заседания суда нет. К слову, благодаря усилиям российских правозащитников и активистов на помощь украинским морякам удалось собрать более 500 тыс. рублей (около 209 тыс. грн).
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15:37 Сегодня Телеграф
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