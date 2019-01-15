Правительство Украины взялось за профилактику туберкулеза

Новости Украины: Правительство подало в Верховную Раду проект программы противодействия туберкулезу до 2021 г.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект закона Украины "Об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2018-2021 годы", сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, законопроект №9467 зарегистрирован в парламенте 14 января 2019 года.

Как сообщила пресс-служба, одним из новых стратегических направлений является внедрение модели противотуберкулезной помощи, ориентированной на потребности людей.

Акцент будет сделан на лечении больных на амбулаторном этапе. Программа предусматривает внедрение устойчивых механизмов финансирования и оплаты труда медицинских работников для достижения высоких результатов в сфере профилактики и лечения туберкулеза.

Как сообщалось, в основу программы заложена новая глобальная стратегия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Положить конец туберкулезу" и целевые ориентиры комплексного плана действий по борьбе с туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ на 2016-2020 годы.

Реализация программы позволит снизить уровни заболеваемости и смертности от туберкулеза и ко-инфекции (туберкулез/ВИЧ-инфекция/СПИД).