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Среда, 16.01.2019
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День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

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День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления
08:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Это имя берет свое начало в Древней Греции. Арина ассоциируется с Ориной, Ириной.

По некоторой версии все это имя стало видоизмененным от начальной формы – Эйрена. Так называлась у древних греков богиня мирной жизни. Поэтому Арина означает покой, умиротворение. В средние века это имя было популярно, как в России, так и в других славянских странах. Есть даже пословицы связанные с Ариной. Если в простом народе дочерей называли Ариной, то в дворянских семьях девочкам давали имя Ирина.

По другой версии это имя является производным от Ярина, которое роднится с такими именами, как Яромила, Яронега, что указывает на принадлежность к славянскому богу Яриле. Однако существует версия, что имя Арина произошло от мужского еврейского имени Аарон, что означает — высокий, учитель, гора света, просвещенный. Также есть версия, что этим именем называлась богиня солнечного света в Болгарии.

По третьей версии имя Арина – это женская форма еврейского имени Аарон, означающее "высокий", "гора", "гора света", "учитель", "просвещённый".

По четвертой версии, имя Арина – это имя тракийской (фракийской) богини солнечного света в Болгарии.

Поздравления

Арина, с праздником! Будь милой,

Веселой, умной и счастливой,

Задорной звездочкой блистая,

Всех позитивом удивляя!

Пусть поспешит к тебе удача,

Исчезнут все проблемы, плача,

Пусть радость только возрастает,

Судьба всегда успешность дарит! 

Сегодня отмечает именины

Умница – красавица Арина.

Поздравляем с этим днём прекрасным

И искренне желаем тебе счастья.

Ты – девушка с красивою улыбкой,

Пусть не стирают её мелкие ошибки,

И будь всегда в хорошем настроении,

Не важно – в будни или в Дни рождения.

И чтоб любовь презентовала все подарки,

И от избытка чувств чтоб стало жарко.

Чтоб радостью душа искрилась

И добротою нежный взгляд светился. 

Что нужно делать на Крещение 2019: традиции, обычаи и приметы

Тебе, Ариша, в этот час

Желаю счастья, чтоб всегда

Блеск твои прекрасных глаз

Светил, как яркая звезда!

Пускай все сбудутся мечты,

Пусть сердце радостно поет!

Пускай в душе цветут цветы

И будет сладкой жизнь, как мед!

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