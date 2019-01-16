День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

По некоторой версии все это имя стало видоизмененным от начальной формы – Эйрена. Так называлась у древних греков богиня мирной жизни. Поэтому Арина означает покой, умиротворение. В средние века это имя было популярно, как в России, так и в других славянских странах. Есть даже пословицы связанные с Ариной. Если в простом народе дочерей называли Ариной, то в дворянских семьях девочкам давали имя Ирина.
По другой версии это имя является производным от Ярина, которое роднится с такими именами, как Яромила, Яронега, что указывает на принадлежность к славянскому богу Яриле. Однако существует версия, что имя Арина произошло от мужского еврейского имени Аарон, что означает — высокий, учитель, гора света, просвещенный. Также есть версия, что этим именем называлась богиня солнечного света в Болгарии.
По третьей версии имя Арина – это женская форма еврейского имени Аарон, означающее "высокий", "гора", "гора света", "учитель", "просвещённый".
По четвертой версии, имя Арина – это имя тракийской (фракийской) богини солнечного света в Болгарии.
Поздравления
Арина, с праздником! Будь милой,
Веселой, умной и счастливой,
Задорной звездочкой блистая,
Всех позитивом удивляя!
Пусть поспешит к тебе удача,
Исчезнут все проблемы, плача,
Пусть радость только возрастает,
Судьба всегда успешность дарит!
Сегодня отмечает именины
Умница – красавица Арина.
Поздравляем с этим днём прекрасным
И искренне желаем тебе счастья.
Ты – девушка с красивою улыбкой,
Пусть не стирают её мелкие ошибки,
И будь всегда в хорошем настроении,
Не важно – в будни или в Дни рождения.
И чтоб любовь презентовала все подарки,
И от избытка чувств чтоб стало жарко.
Чтоб радостью душа искрилась
И добротою нежный взгляд светился.
Тебе, Ариша, в этот час
Желаю счастья, чтоб всегда
Блеск твои прекрасных глаз
Светил, как яркая звезда!
Пускай все сбудутся мечты,
Пусть сердце радостно поет!
Пускай в душе цветут цветы
И будет сладкой жизнь, как мед!