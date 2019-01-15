Преимущества солидарной пенсионной системы: пояснения Минсоцполитики

Новости Украины: В Министерстве социальной политики рассказали о преимуществах солидарной пенсионной системы.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования прошла все испытания и будет гарантировать выплату пенсий при любых обстоятельствах.

Его слова цитирует пресс-служба Министерства социальной политики.

"Солидарная пенсионная система прошла все испытания и доказала, что даже в самые тяжелые времена, когда была очень сложная экономическая ситуация, единственным источником пенсионных выплат была солидарная система. Поэтому нужно помнить, что солидарный уровень является страховой системой, которая даст гарантию выплаты пенсий при любых обстоятельствах", - отметил Рева.

Он подчеркнул также важную роль обязательного накопительного уровня пенсионной системы в качестве дополнительного ресурса для увеличения пенсионных выплат в будущем.

"Накопительная система является эффективной, когда у людей появляется дополнительный ресурс и возможность использовать часть доходов не только на потребление, но и для того, чтобы отложить на будущее. Если же у людей не из чего экономить, то они ничего не накопят. Поэтому, когда доходы людей существенно вырастут, а есть уверенность, что это произойдет в ближайшее время, появится и возможность часть ресурса накапливать, создав государственные гарантии сохранности этих средств. Тогда люди, через определенное количество лет, будут получать дополнительную пенсию из сделанных ими сбережений", - пояснил министр.

При этом, по его словам, главным вызовом для обоих уровней пенсионной системы, как для солидарного, так и для накопительного остается теневой сектор экономики, ведь взносы в оба уровня пенсионной системы исчисляются из официальных доходов граждан.