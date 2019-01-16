Супрун: врач сам решает, идти ли к пациентам

Новости Украины: Врачи профессионалы и они сами понимают, когда выезжать к больному.

Решение о посещении больного на дому принимает сам семейный врач, это его ответственность. Об этом заявила в комментарии журналистам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Врачи - это профессионалы, которые ходили в медуниверситет, заканчивали интернатуру и имеют большой опыт в лечении своих пациентов. Это их решение, как врача, пойти к пациенту или нет. Они - специалисты в своей практике и понимают, когда это делать. Выписано, когда "скорая" помощь может отказаться - это очень четко прописано. Что касается семейных врачей - это для них есть разговор с пациентом", - отметила Супрун.

По ее словам, врачу при решении вопроса, посещать ли пациента на дому, не следует руководствоваться только уровнем температуры тела больного.

"Следует учитывать способность самого пациента прийти к врачу. Это также является причиной, чтобы врач уехал к своему пациенту, есть какие-то сложности. Это ответственность самого врача, чтобы сделать это решение вместе с пациентом ", - сказала Супрун.

После заключения декларации о предоставлении услуг на первичном звене, пациент и врач напрямую будут решать по формату консультации и необходимости вызова медика на дом.