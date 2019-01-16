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Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели

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Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
09:41 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 16 января на юго-востоке Украины немного похолодает и ожидаются снегопады, 17 января – без осадков

В ближайшие сутки, 16 января, погоду с осадками на западе, востоке и юго-востоке Украины будут определять атмосферные фронты, на остальной территории в поле повышенного давления осадков не ожидается; температура, кроме запада и северо-запада, немного снизится, особенно ночью. Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях Украины в среду пройдет снег, днем с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

На остальной территории - без существенных осадков, лишь ночью в восточных, Запорожской областях и в Крыму снег, а в Донецкой и Луганской области - значительный снег. Температура ночью 5-11° мороза, днем 0-5° мороза, на юге страны до 3° тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киеве в среду без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.

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Прогноз погоды на 16 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 16 января:

  • Ужгород – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Львов – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Ивано-Франковск – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Тернополь – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Черновцы – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Хмельницкий – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Луцк – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Ровно – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Житомир – ясно, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Винница –  ясно, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Одесса –  ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Николаев – ясно, ночью -6...-8, днем 0...+2
  • Херсон –  ясно, ночью -6...-8, днем 0...+2
  • Симферополь –  ясно, ночью -4...-6, днем 0...+2
  • Кропивницкий – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Черкассы – ясно, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Чернигов – ясно, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Сумы – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Полтава – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Днепр – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Запорожье – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Донецк –  ясно, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Луганск – ясно, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Харьков – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Киев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3

В четверг, 17 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 7-12° мороза, в северных областях и на побережье морей 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, на юге и севере от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в четверг без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

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Прогноз погоды на 17 января, Фото: meteo.gov.ua

18 января, сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе 18 января мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, в западных областях, днем 18 января и в северных и центральных местами порывы 15-20 м / с. 18 января в Киеве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, днем 18 января местами порывы 15-20 м / с.

Прогноз погоды на 18 января, Фото: meteo.gov.ua

В течение 19-20 января без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег, в Приазовье снег с дождем.

Температура ночью 19 января 3-9 ° мороза, 20 января 6-12 ° мороза, днем 0-6 ° мороза; на юге страны ночью и днем от 3 ° мороза до 3 ° тепла. Без существенных осадков будет в Киеве и 19-20 января. Температура ночью 19 января 3-8 ° мороза, 20 января 7-12 ° мороза, днем 1-6 ° мороза.

Прогноз погоды на 19 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

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Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холода держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая

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Погода, Ветер, Синоптики, Метели, Прогноз погоды, Погода 16 января.
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