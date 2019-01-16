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Юротдел Церкви: "Церковные" законопроекты направлены на ликвидацию УПЦ (МП)

Юротдел Церкви: &quot;Церковные&quot; законопроекты направлены на ликвидацию УПЦ (МП)
11:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: news.church.ua

Новости Украины: В УПЦ МП прокомментировали заявление Парубия о рассмотрении закона о переходе общин в ПЦУю

Так называемые "церковные" законопроекты №5309, №4128 и №4511 взаимосвязаны и направлены на ликвидацию Украинской православной церкви (Московского патриархата) путем рейдерского захвата его имущества, заявил председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

"Законопроекты №5309 (уже вступил в действие), №4128 и №4511 – взаимосвязаны, идут, скажем так, "одним пакетом" и направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование (№5309), захват ее имущества (№4128) и вмешательства в органы управления (№4511)", - цитирует слова А.Бахова информационно-просветительский отдел УПЦ в среду.

По мнению юриста, эти законодательные инициативы сделают законными переходы церковных общин, и государство сможет манипулировать и "указывать религиозной общине, кто является ее членом".

Протоиерей А.Бахов заявил, что незаконность таких переходов из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ) заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине (протестанты, свидетели Иеговы, католики, те, кто не ходил в церковь), принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины. "Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, который и пытается узаконить власть, приняв законопроект №4128", - считает протоиерей.

Он подчеркнул, что законопроект еще не принят, а из уст чиновников уже звучит информация о "переходах" из УПЦ в ПЦУ.

Председатель юридического отдела УПЦ (МП) напомнил, что в случае противоправных действий, если придется отстаивать е право на храм, следует срочно воспользоваться всеми законными способами.

У Порошенко рассказали, сколько приходов перешли в ПЦУ

"Нужно вызвать полицию, сообщить о том, что совершается преступление, подать заявление в правоохранительные органы в рамках ст.214 Уголовного кодекса, также сообщить управляющего епископа и юридический отдел УПЦ. И тогда, в дальнейшем, можно будет корректировать юридический способ защиты в зависимости от сложившейся ситуации". – сказал протоиерей А.Бахов.

В УПЦ (МП) напомнили, что 15 января спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал, что дал поручение доработать законопроект №4128 о порядке изменения конфессиональной принадлежности религиозной общины, и уже 16 января парламент може рассмотреть его на очередной сессии.

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УПЦ МП, Автокефалия, ПЦУ, Церковные законопроекты.
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