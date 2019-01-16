Нацгвардия Украины в текущем году увеличит численность контрактников

Новости Украины: Нацгвардия Украины в 2019 году увеличит набор на контракт с учетом образования и профессиональных навыков.

Национальная гвардия Украины в 2019 году продолжит повышать свою боеспособность, внедрять военные стандарты стран НАТО, а также улучшать обеспечение нацгвардейцев.

Ключевые вопросы развития Нацгвардии в 2019 году были обсуждены в среду в Киеве на расширенном совещании, сообщила пресс-служба НГУ.

В частности, речь шла о наращивании боевого потенциала путем использования современного вооружения, военной техники, средств связи и инженерных приборов, имеющихся в Нацгвардии.

"По-новому заработают штабы разного уровня, штатная структура которых в этом году будет переведена на натовскую систему "G". Также в 2019 году НГУ увеличит набор граждан на военную службу по контракту с учетом образования и профессиональных навыков кандидатов", - подчеркивается в сообщении.

Командующий НГУ Юрий Аллеров отметил: "С начала этого года гвардейцы будут получать повышенное денежное обеспечение. (…) Также мы планируем расширить фонд служебного жилья и продолжить строительство многоквартирных домов. Национальная гвардия продолжит выстраивать эффективную систему подготовки личного состава и совершенствовать материально-техническое обеспечение, что позволит качественно выполнять поставленные задачи".

Ю.Аллеров также рассказал, что в 2019 году значительное внимание будет уделяться развитию медико-реабилитационных центров НГУ на юге Украины. Изменения ожидаются и в системе реабилитации и декомпрессии военнослужащих, на развитие которой в этом году Министерство социальной политики Украины выделит около 15 млн грн.