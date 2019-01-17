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Крещение 2019: что приготовить на второй Святой вечер

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Крещение 2019: что приготовить на второй Святой вечер
09:29 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Второй Сочельник или Голодная кутья – это вечер 18 января в канун Крещения.

18 января украинцы отмечают Крещенский вечер, который предшествует празднику Крещения Господня. В канун Крещения верующие люди соблюдают строгий пост, а некоторые и вовсе воздерживаются от употребления пищи до восхождения первой звезды. Ужин во второй Святой вечер должен быть постным.

Обычаи приготовления блюд на Крещенский вечер разнятся в зависимости от регионов Украины. Например, в одних регионах страны 18 января хозяйки готовят 12 постных блюд, как и на первый Святой вечер, а в других бытует мнение, что на столе должно быть обязательно нечетное количество блюд, как правило, 7 или 9.

Однако обязательные к приготовлению блюда остаются неизменными по всей стране. На самом деле, не так важно, сколько блюд будет на столе, главное, чтобы они все были постные, а в центре стола стояла кутья.

Кутья

На второй Святой вечер готовят снова "голодную", то есть постную кутью. Она является основным блюдом Крещенского вечера. Постную кутью готовят во второй Святой вечер чаще из риса, а такие ингредиенты как мак, мед, грецкие орехи и изюм остаются неизменными.

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Если в Святой вечер перед Рождеством трапезу начинают с кутьи, то в Крещенский вечер ее нужно начать со стакана святой воды. После воды можно приниматься и за кутью.

Вареники

Вареники готовят во второй Святой вечер по такому же рецепту, как и перед Рождеством. Начинки для вареников можно выбрать самые разные: с капустой, картошкой или горохом.

А если хочется приготовить и сладкие вареники – с вишней, смородиной и разными замороженными ягодами, которые зимой можно купить в супермаркетах.

Борщ

Несмотря на то, что в Украине все хозяйки привыкли варить борщ на мясном бульоне, в Святой вечер варят его на воде, без добавления мясных ингредиентов. У многих такой борщ получается не хуже, чем мясной.

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Рыба

Рыбу часто готовят хозяйки и во второй Святой вечер. В основном, при приготовлении рыбу запекают, чтобы не жарить на сковороде в масле.

Узвар

Традиционным напитком Святого вечера является узвар. Состоит он из сухих яблок, груш, чернослива и кураги.

Приготовить узвар очень легко: хорошо помытые ингредиенты залить водой, довести до кипения и добавить сахара по вкусу. Однако узвару нужно 12 часов после кипения, чтобы настояться, поэтому варить его стоит заранее.

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