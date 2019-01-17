Минобразования определило пять критериев оценивания учителей

Новости Украины: В 2019 году проводится пилотный проект по сертификации 1000 учителей начальной школы.

Министерство образования и науки обнародовало для общественного обсуждения методику оценки профессионального опыта учителей, проходящих процедуру сертификации.

Соответствующий документ доступен на сайте ведомства.

"Проектом документа предусматривается, что эксперты будут изучать и оценивать профессиональные компетентности по 5 критериям: 1. Способность планировать и осуществлять образовательный процесс на основе личностно-ориентированного и компетентностного подходов с использованием соответствующих педагогических технологий. 2. Способность создавать безопасную и психологически комфортную образовательную среду, направленную на развитие детей и их мотивацию к обучению. 3. Способность налаживать партнерские отношения с семьями учащихся для развития способностей и возможностей каждого ребенка. 4. Способность к постоянному профессиональному развитию, самооценки и рефлексии. 5. Способность моделировать поведение, в основе которого уважение к правам человека, демократические и другие общечеловеческие ценности", - говорится в сообщении.

Каждый из этих критериев будет включать от 4 до 10 показателей, которые будут оцениваться от 1 до 3 баллов. Для получения информации эксперты смогут использовать такие источники, как наблюдение за деятельностью учителя, посещение уроков, интервью с учителем, беседа с руководством школы.

Чтобы образовательные эксперты лучше владели методикой проведения сертификации и усовершенствовали необходимые для нее навыки, в течение 2 дней - 15 и 16 января 2019 года - для них провели первый тренинг.

Отмечается, что пул образовательных экспертов будет сформирован из преподавателей, учителей, тренеров НУШ т.д. с опытом педагогической деятельности не менее 5 лет. Они будут проводить оценки деятельности участника сертификации непосредственно в учебном заведении. Работа каждого учителя будет оцениваться не менее чем двумя экспертами.

Пилотный период сертификации может длиться 2-3 года, пока не будет наработан валидный инструментарий для оценивания. Только после этого можно будет ставить вопрос о замене аттестации сертификацией.

В 2019 году проводится пилотный проект по сертификации 1000 учителей начальной школы. В Министерстве образования и науки отмечают, что сертификация является добровольной, и никаких принуждений проходить эту процедуру для учителей не будет. Впрочем, тем педработникам, которые пройдут процедуру регистрации, обещают ежемесячную доплату в размере 20% от должностного оклада. Приказом МОН определена предельную численность учителей начальных классов в каждом регионе, которые могут пройти в этом году процедуру сертификации. Учитывая количество начальных классов, больше всего гарантированных мест получили Львовская, Днепропетровская и Одесская области - 71, 68 и 62 места соответственно. Наименьшее количество учителей, которые смогут принять участие в добровольной сертификации, предусмотрено для Луганской области - 15 мест.

Процедура сертификация будет состоять из 3-х этапов: экспертная оценка профессиональных компетенций участника через изучение практического опыта их работы; самооценка участником собственного педагогического мастерства (е-портфолио); оценка профессиональных знаний и умений участника через независимое тестирование.

В первый день регистрации на процедуру сертификации зарегистрировалось почти треть определенного количества учителей, которые в этом году пройдут сертификацию.